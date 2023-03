Inter - Lazio, febbre da Champions: polverizzato il settore ospiti

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 19:00 - Polverizzati i biglietti. I tifosi della Lazio hanno risposto in massa e in sole 24 ore hanno acquistato i 4361 posti del settore ospiti per il match contro l'Inter. Un risultato importante per le aquile che inseguono un posto in Champions e potranno contare sulla spinta dei loro sostenitori. Gli ultimi mille tagliandi sono stati acquistati in poco più di un'ora: chiaro segnale della grande voglia che c'è di spingere Immobile e compagni verso grandissimi risultati.

Mancano 32 giorni al big match tra Inter e Lazio in programma domenica 30 Aprile 2023 alle ore 12.30 a San Siro, ma già il settore ospiti è stato preso d'assalto. Come annunciato anche dal comunicato ufficiale della S.S.Lazio, ha già avuto inizio la vendita per i ticket riservati ai sostenitori biancocelesti, ai quali è stato riservato il terzo anello blu. Secondo gli ultimi dati forniti, in sole 24 ore sono già stati acquistati ben 3300 biglietti dei 4361 a disposizione. Restano quindi poco più di 1000 tagliandi.

Pubblicato il 29/03