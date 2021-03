Juventus - Lazio, Correa: "Usciamo da questo momento con umiltà"

La Lazio esce sconfitta per mano della Juventus che ha ribaltato la gara e fissato il punteggio sul 3-1. Queste le parole del Tucu Correa, autore del gol del vantaggio biancoceleste, ai microfoni di Lazio Style Radio: “Periodo un po’ strano, ogni nostro errore finisce in porta. È un periodo da cui dobbiamo uscire da uomini, domani ci riposiamo poi iniziamo a lavorare subito. Credo che tutti abbiamo dato il massimo in campo, capitano queste gare così che non vanno come vuoi tu. Uscire da questo momento si può con umiltà e continuando a credere in quello che sappiamo fare. Non dobbiamo sottovalutare nessuna squadra in Serie A, dobbiamo giocare sempre per dimostrare che siamo una squadra e che possiamo lottare fino alla fine. Cerco di fare il massimo per la squadra, a volte faccio gol, a volte assist ma lascio tutto sul campo quando gioco. Mi piacerebbe aiutare sempre la squadra e lo farà già da quando torneremo ad allenarci in vista della gara contro il Crotone. Qualche errore che ci sta condannando in questo periodo, dobbiamo tenere la stessa intensità per tutta la gara e continuare a credere in quello che siamo e in quello che possiamo dare”.

