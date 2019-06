Lazio, Canigiani: "Campagna abbonamenti quasi al via. Supercoppa si decide a breve"

Campagna abbonamenti, questione Supercoppa e ritiro: questi e altri temi sono stati affrontati nella mattina di oggi ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 da Marco Canigiani, responsabile marketing della Lazio: "Per la campagna abbonamenti siamo in attesa di avere il via libera dal punto di vista burocratico. A parte la Roma, nessun'altra squadra è partita con la campagna abbonamenti. Speriamo che si sblocchi tutto nei prossimo giorni. Noi come Lazio siamo pronti".

SUPERCOPPA ITALIANA - "La Lega e le due squadre valuteranno insieme la scelta migliore, una scelta che va condivisa per aspetti economici e altre situazioni. Penso si decida tutto in tempi brevi, sia per pianificare la stagione, sia per allestire a livello tecnico l'evento".

RITIRO - "Le date sono più o meno quelle emerse, giorno più, giorno meno. Il periodo di riferimento è quello. La prima maglia verrà presentata prima del ritiro, una delle altre due ad Auronzo".

STORE E BUS INSIEME - "Siamo al rush finale per quanto riguarda i lavori del nostro nuovo store nel centro di Roma. Per BusInsieme, l'idea è quella di proseguire il rapporto".

