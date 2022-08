Lazio, colpo in prospettiva: arriva Sanà Fernandes, piaceva al Barcellona

La Lazio piazza il colpo in prospettiva, arriva Sanà Fernandes, svincolatosi dallo Sporting Lisbona e che era finito nel mirino anche del Barcellona

La Lazio si assicura un gran colpo in prospettiva, svincolatosi dallo Sporting Lisbona, arriva Sanà Fernandes. Si tratta di un'ala classe 2006 che nella sua esperienza portoghese si è messa in mostra a ottimi livelli, attirando su di se l'attenzione di top club europei come il Barcellona. La Lazio ha battuto tutti sul tempo, assicurandosi un calciatore promettente e di cui si parla un gran bene da tempo. Le sue qualità tecniche gli hanno permesso di contraddistinguersi dai compagni e, spesso, di giocare con selezioni anagraficamente più grandi di lui. Nella squadra biancoceleste, seppur ancora U-17, Sanà Fernandes dovrebbe fare la spola tra la Primavera, con cui si sta allenando in queste settimane, e l'U-18.

