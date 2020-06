Lazio, doppio ruolo per Luis Alberto: ecco l'idea di Inzaghi

Tra meno di una settimana la Coppa Italia, poi il via al campionato. Manca ormai davvero poco alla ripresa del calcio giocato. Simone Inzaghi lo sa bene ed è per questo che a Formello in questi giorni sta lavorando su diverse soluzioni tattiche per far girare al meglio la squadra. Si giocherà ogni tre giorni (12 partite in 40 giorni) fino ad agosto: servirà quindi freschezza, turnover e forse anche qualche stravolgimento delle carte in tavola. L'ultima idea di Inzaghi è quella di dare a Luis Alberto un doppio ruolo: quello da interno e quello da trequartista. Lo spagnolo ha già ricoperto in passato quest'ultimo ruolo, con risultati importanti e - come riporta la rassegna di Radiosei - il suo genio lo porta sempre a ricoprire la giusta posizione in campo. La duttilità del Mago potrebbe rivelarsi una soluzione tattica importante per lo sprint finale: nel frattempo lui, come dimostrano i social, non vede l'ora di tornare a fare sul serio.

Pubblicato il 6/06