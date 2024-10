Lazio, Hysaj: "Non sono fuori squadra, semplicemente non gioco le partite"

TUTTOmercatoWEB.com

Elseid Hysaj pensa positivo, nonostante sia fuori dalla lista Serie A e dalla lista UEFA della Lazio. Il terzino albanese quest'estate è rimasto nella Capitale, nonostante la società gli abbia fatto capire di non essere nel nuovo progetto di mister Baroni. Proprio riguardo la sua situazione ha parlato l'ex Napoli, direttamente dal ritiro della sua nazionale. Ecco cosa ha detto: "Non sono male, perché mi alleno sempre con la Lazio, sono in squadra, non sono fuori. Semplicemente non gioco nei fine settimana, ma ho lavorato su me stesso, faccio le mie corse. La normalità non è la stessa partita, ma cerco di fare il meglio che posso quando arrivo in Nazionale".

