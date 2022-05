Lazio, l’ultima di Lucas Leiva: calciatore e uomo d’altri tempi

Fonte: Edoardo Zeno - Lalaziosiamonoi

L'ultima partita, l'ultima corsa, l'ultimo fallo, l'ultima goccia di sudore versata sulla maglia biancoceleste. La Lazio è pronta a salutare Lucas Leiva, calciatore, ma prima di tutto uomo, d'altri tempi. Arrivato nel lontano 2017 dal Liverpool, quasi in sordina, in punta di piedi, mentre i più scettici lo etichettavano come un calciatore che aveva dato già tutto e arrivato al termine della sua carriera. Un centimetro alla volta, il brasiliano ha dimostrato sul campo e non solo di essere prima di tutto un grande professionista e poi un giocatore di un'altra categoria. I laziali lo hanno imparato a conoscere con il fallo spezza contropiede su Cuadrado in Supercoppa, alla prima presenza in biancoceleste. Una giocata che racchiude tutto il suo repertorio di grinta, voglia e intelligenza tattica. Ha rappresentato per cinque lunghi anni la sciabola in un centrocampo di fioretti, la quantità in mezzo alla qualità, la concretezza tra l'estro e la fantasia. Come quel vecchio amico di infanzia che non senti spesso, ma sai che per te ci sarà sempre. Un amico vero, responsabile e maturo, sempre pronto a coprirti le spalle e a tenderti la mano. Questo e molto altro ha rappresentato Leiva per la Lazio. Quel tocco internazionale che alla squadra serviva per fare il grande salto. Oggi, per l'ultima volta, calpesterà il prato verde dell'Olimpico con l'aquila stampata sul petto. Intorno a lui più di 50 mila cuori biancocelesti per dedicargli l'omaggio più che meritato. Grazie, anzi Obrigado Lucas, uomo e calciatore d'altri tempi che incarnato a lungo i principi e i valori della Lazio. E non poteva essere altrimenti. La carta d'identità, alla voce data di nascita, recita "9 gennaio".