Lazio, Leiva decisivo per il rinnovo di Inzaghi... Con un sms

"Non ha senso la Lazio senza di te". Poche parole ma che devono essere arrivate dritte al cuore di Simone Inzaghi quando le ha lette sul suo cellulare. Specie quando il nome del mittente è quello di Lucas Leiva, che come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei ha inviato questo sms al suo allenatore direttamente dal Brasile. Parole che testimoniano l'importanza di Inzaghi nel gruppo biancoceleste, i cui senatori hanno tifato e spinto più che mai per la permanenza del tecnico a Roma: dalle dichiarazioni rispettivamente post Bologna e Torino di Parolo e Immobile, passando per il feeling con Acerbi, per finire con il messaggio di Leiva. La squadra è sempre stata con Inzaghi, vero collante dello spogliatoio, a cui ha insegnato e continuerà ad insegnare l'importanza del noi e, soprattutto, la lazialità. Anche perché quando arrivano certi messaggi, non rispondere è davvero impossibile.

Pubblicato il 3/06 alle 8:45