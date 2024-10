Lazio, Lotito a Sky: "Baroni? Le scelte ci stanno dando ragione..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Lazio - Nizza, il presidente biancoceleste Claudio Lotito ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Il pallone è per tutti, il calcio per pochi. Noi facciamo delle valutazioni di carattere tecnico legate alle potenzialità e professionalità delle persone. Le scelte in estate? La nostra non è stata una scelta a caso o basata su presupposti economici, ma una scelta convinta di carattere tecnico e mi pare che ad oggi le scelte ci stanno dando ragione".

INDAGINE SULLE CURVE - "Io non posso esprimere giudizi non conoscendo i fatti, posso soltanto assumere una posizione chiara che ho assunto quando sono diventato presidente, che uno deve scegliere tra legalità e il consenso, e le squadre devono assolutamente scegliere la legalità. Questo comporta chiaramente l'allontanamento di tutti quei soggetti che utilizzano lo sport, e in particolare il calcio, come elemento di profitto. E soprattutto ci sono una serie di attività che vengono svolte all'interno delle curve di carattere illegale che portano allo svilimento del valore sportivo e che determinano problemi di sicurezza e ordine pubblico. Mi faccio promotore di questo, che vengano emanate norme che impediscano queste situazioni".

RAPPORTO SPESA E RESA - "Scelta importante è aver creato un processo di rinnovamento e un nuovo corso basato sul merito e sulle potenzialità atletico-agonistiche e sulla voglia di potersi misurare e portare a casa risultati con umiltà e unità di questo gruppo. Questi sono gli ingredienti per raggiungere gli obiettivi, e mi auguro che questi aspetti emersi nelle prime partite si mantengano per tutta la durata del campionato e delle competizioni europee".

CHIUSURA MERCATO PRIMA DEL CAMPIONATO? - "Sarà deciso delle venti società con un voto quasi sempre all'unanimità, vedremo quale sarà la scelta migliore".