Lazio, Luis Alberto torna Magic: polemiche e veleni sono alle spalle

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ha spazzato via le polemiche a modo suo, con un colpo di bacchetta. Luis Alberto ci ha abituato bene, anche nei momenti più bui ha saputo tirare fuori un colpo dal cilindro. Una magia come quella che ha illuminato l'Olimpico, un bolide dal limite dell'area che ha tolto la ragnatela dall'incrocio dei pali e ha fatto esplodere i tifosi della Lazio. Magic Luis è tornato. Siviglia e la voglia di tornare in Spagna, manifestata più volte nelle ultime due estati, possono aspettare. L'andaluso si riprende la Lazio e ricomincia la sua riconquista della Lazio. Sarri ha imparato a conoscerlo e, come nella passata stagione, si è affidato e fidato del suo talento e del suo estro. Il gol fissa il risultato sul 2-1 è un qualcosa di magnifico, un colpo da prestigiatore. Sarri lo ha lanciato a gara in corso, come era accaduto con Bologna e Torino, ma stavolta l'ex Liverpool ha avuto mezz'ora per dimostrare tutto il suo talento. Se contro gli emiliani aveva dato lui il via alla rete decisiva di Immobile, stavolta il numero dieci si è messo in proprio. Una staffilata dal limite senza pensarci e un'esultanza che fa impazzire la Nord che grida il suo nome. La Spagna, Sivigia e l'Andalusia possono decisamente aspettare perché il presente di Luis Alberto è la Lazio.

Pubblicato il 26/08 alle 23.13