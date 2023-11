Lazio, Milinkovic sul derby: "Lo seguirò in diretta. Vi dico il ricordo più bello"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Non lo giocherà come fatto nelle ultime stagioni vissute con la maglia della Lazio, ma Milinkovic ha voluto comunque esprimersi sul derby della Capitale nel giorno di vigilia. L'ha fatto in un'intervista pubblicata sul Match Program, pubblicato su sslazio.it. Ecco le dichiarazioni del Sergente:

Cosa rende speciale il derby della Capitale?

"Il derby è sempre la partita più importante della stagione. Difendi i colori della tua squadra, una parte della città, i tuoi tifosi. Sai che c'è poco spazio per sbagliare. Spero di poterlo seguire in diretta".

Come ci arriva la Lazio?

"Ci arriva forse meglio rispetto alla Roma. La vittoria in Champions League contro il Feyenoord è stata pesante per il futuro del girone, permettendo alla squadra di Sarri di essere padrona del proprio destino in Europa".

Che partita ti aspetti?

"Sarà un derby vero, con entrambe le squadre che cercheranno di portare a casa la vittoria, sarà una battaglia. Una gara che mette in palio punti importanti. Mi aspetto come sempre tanti falli e cartellini".

Martedi Immobile ha raggiunto i 200 gol con la maglia della Lazio: cosa rende speciale Ciro?

"Sono molto felice per Ciro, sono tantissimi. I suoi numeri sono incredibili, fanno capire di che livello parliamo. Non dimenticherò mai il mio assist per il suo primo gol nella vittoria in casa dell'Atalanta del 2016: sono contento di averlo aiutato a segnare tante volte negli anni in cui abbiamo giocato insieme".

3 gol e 6 vittorie contro la Roma: qual è il tuo ricordo più bello?

"Ovviamente tutte le vittorie e i gol avranno per sempre un posto speciale nel mio cuore. Le partite più belle però rimangono quelle di Coppa Italia del 2017: giocammo due derby ravvicinati, stoccando il pass per la finale. Inoltre quei derby ci permisero anche di giocare e vincere la Supercoppa italiana qualche mese dopo".

