Lazio - Roma, tutte le statistiche: sarà un derby di fuoco già nel primo quarto d'ora

Tutto pronto per il match più atteso nella Capitale. Venerdì alle 20:45 Lazio e Roma si sfideranno in un Olimpico per la prima volta vuoto durante la stracittadina. Gli uomini di Inzaghi inseguono il terzo successo consecutivo della stagione, traguardo ancora mai raggiunto quest'anno, e in attacco punteranno ancora una volta su Caicedo al fianco di Immobile. L'ecuadoregno, a caccia della sua terza rete di fila in Serie A come fece a dicembre 2019, aprì le marcature dell'ultimo match tra le due squadre vinto dalla Lazio. Dall'altra parte Fonseca cerca il primo successo in questo confronto dopo i due pareggi della passata stagione. Emblematico il dato relativo ai primi quarti d'ora di partita, dove Lazio e Roma sono le squadre ad aver segnato più gol in questo campionato. Fondamentale sarà l'approccio alla gara. Di seguito tutte le statistiche della partita.

- Sono 174 i precedenti totali tra Lazio e Roma di cui 152 in Serie A, con 38 vittorie biancocelesti, 54 successi giallorossi e 60 pareggi. 148 le reti segnate e 191 quelle subite dalla Lazio.

- L’ultimo derby vinto dalla Roma in "casa" della Lazio risale al dicembre 2016. Dopo allora due pareggi e un successo per gli uomini di Inzaghi.

- La Roma viene da 7 risultati utili consecutivi nei derby giocati nel girone d’andata di campionato (5 vittorie e 2 pareggi). I giallorossi non perdono la prima stracittadina della stagione dal 3-2 di novembre 2012 deciso dai gol di Candreva, Klose e Mauri con Petkovic in panchina.

- La Lazio viene da due vittorie consecutive in campionato, contro Fiorentina e Parma, e in questa stagione non ha mai ottenuto 3 successi di fila. Anche all’Olimpico i biancocelesti hanno vinto le ultime due gare (Napoli e Fiorentina) e inseguono la terza gara a bottino pieno tra le mura amiche da giugno scorso.

- Simone Inzaghi ha disputato 10 derby da quando siede sulla panchina della Lazio. Il bilancio è di 3 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. Sono 13 invece le stracittadine vissute da calciatore, con 3 successi all’attivo e un assist decisivo per il gol di Nedved nel derby scudetto del 2000.

- Sono 2 i precedenti di Inzaghi contro Paulo Fonseca, entrambi della scorsa stagione. Tutte e due le gare si sono concluse con il punteggio di 1-1.

- Era dalla stagione '96/'97 che entrambi i derby di campionato non si concludevano in pareggio. Nell'annata successiva la Lazio vinse tutte e 4 le stracittadine che si disputarono tra Serie A e Coppa Italia.

- La striscia più lunga di pareggi consecutivi nei derby si è verificata tra la stagione '90/'91 e la stagione '93/'94 quando gli "x" furono addirittura 7. Tutte le gare, tranne uno 0-0 del '92/'93, si conclusero con il punteggio di 1-1.

- Roma e Lazio sono le due squadre ad aver segnato più gol nei primi quarti d’ora di partita in questo campionato: 8 i giallorossi, 6 i biancocelesti. Gli uomini di Inzaghi sono anche i primi per reti messe a segno nei primi quarti d’ora dei secondi tempi con 9 centri.

- La Roma ha un punto in meno (34 vs 35) rispetto alle prime 17 partite giocate nello scorso campionato, ma ha segnato ben quattro gol in più: solo nel 1960/61, nel 2006/07 e nel 2012/13 i giallorossi hanno fatto meglio dei 37 gol attuali a questo punto del torneo.

- Felipe Caicedo è andato a segno nelle ultime due gare disputate dalla Lazio e non realizza tre reti consecutive da dicembre 2019. L’ecuadoregno ha trovato la via del gol nell’unico derby giocato da titolare, quello di marzo 2019 concluso con un 3-0 in favore dei biancocelesti.

- A centrocampo si sfideranno due dei 4 migliori assist-man di questo campionato: da una parte Mkhitaryan con 8 al primo posto, dall’altra Milinkovic-Savic con 5 al quarto posto.

- Nei 13 precedenti disputati da Ciro Immobile tra campionato e Coppa Italia contro la Roma, il bomber campano ha realizzato 6 gol e 2 assist.

- Quello di venerdì sarà il primo derby della storia tra Lazio e Roma che si disputerà in questo giorno della settimana e, inoltre, a porte chiuse. Mentre Torino, Genova e Milano hanno già vissuto le rispettive stracittadine senza tifosi, per la Capitale sarà la prima volta.

- Tanta Spagna in questo derby della Capitale. Nella Lazio Reina, Luis Alberto e Patric sono nati nella penisola iberica, mentre sulla sponda giallorossa troviamo Pau Lopez, Villar, Pedro, Mayoral e Carles Perez.

- L’arbitro della gara sarà Daniele Orsato di Schio, fischietto che diresse la storica finale di Coppa Italia del 26 maggio 2013 vinta dai biancocelesti.