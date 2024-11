Lazio, Sarzanini: "La squadra ha fame di vittoria. Noslin può dare di più..."

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio di Baroni continua a macinare punti e a stupire il popolo biancoceleste e non solo. Con il Como è arrivato un risultato larghissimo, contro il Cagliari invece la squadra ha saputo tenere duro e ha dimostrato che il gruppo e la tenacia sono le due caratteristiche più importanti in questo momento. Di questo e di ciò che si aspetta nella gara contro il Porto ha parlato Enrico Sarzanini, giornalista e direttore de La Capitale.it, che nel nostro consueto appuntamento settimanale:

"Arrivati a questo punto la Lazio ha dimostrato di poter sfidare chiunque. I momenti meno belli, quelli più problematici, arriveranno, così come le sconfitte, ma questa è una squadra che ha dimostrato anche di sapere affrontare dei momenti peggiori, come dopo Udine, dove era stata criticata. Una squadra che sta sorprendendo tutti, d'altronde rispetto all'anno passato c'è una grande differenza. Questa è una squadra che ha una fame di vittoria clamorosa e che porta a casa anche dei risultati in gare complicate come quella contro il Cagliari. Credo che l'anno scorso una gara così l'avremmo persa.

Il gruppo che sta facendo la fortuna di questa squadra. Dia è un grandissimo attaccante, anche lo stesso Castellanos mi sta sorprendendo. Si sa quanto possa essere complicato cancellare l'eredità di un calciatore importante come Immobile. E loro sono riusciti in questa impresa, già l'abbiamo dimenticato. Ciò non vuol dire che quello che ha fatto Immobile va dimenticato, nel senso che va cancellato, ma la Lazio fa bene a guardare al futuro. Immobile è stato un grande calciatore, ma dobbiamo guardare avanti.

Noslin può fare molto di più, potrebbe veramente essere un'altra freccia nell'arco dei baroni. È un ragazzo che ha dimostrato di essere tecnicamente molto dotato e probabilmente in questo momento ancora non si riesce a esprimere come vorrebbe. Deve entrare meglio nei meccanismi, ma è un ragazzo che ha grandissimi margini di miglioramento. Isaksen mi piace molto e anche lui è uno che può dare molto di più. Turnover col Porto? Me lo aspetto, non so se massiccio. Il match col Monza chiuderà quest'altro ciclo prima della nuova sosta e credo che Baroni voglia chiudere veramente bene con altri due risultati importanti".