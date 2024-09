Lazio, Sarzanini: "Nuno Tavares? Finalmente un terzino di livello"

A due giorni da Lazio - Milan, terminata sul 2-2 dopo novanta minuti movimentatissimi, ha detto la sua in esclusiva alla nostra redazione, nel nostro appuntamento fisso del lunedì, Enrico Sarzanini, giornalista e direttore de La Capitale.it. Dall'ottima prestazione di Nuno Tavares a qualche rimpianto relativo al mercato, ecco le sue parole.

“Nuno Tavares? La sua è stata una prestazione davvero eccellente, ha meritato il premio di migliore in campo ma soprattutto finalmente la Lazio ha un terzino di un certo valore e questo conferma quanto sia importante avere terzini nell’economia di un gioco come quello che fa Baroni.

La Lazio nel primo tempo non mi è piaciuta per niente. Era partita molto bene, ma era molto “imballata”. Poi mi è piaciuta la reazione nella ripresa, complice anche qualche cambio che ha fatto Baroni. Si vede che è una squadra a cui manca ancora qualcosa, il famoso elemento di valore a centrocampo si vede che manca e ancora in difesa è una squadra che balla troppo. Per me è stato un peccato il 2-2, perché sei andato ad affrontare un Milan che nel primo tempo ti aveva dato le occasioni per di poterla chiudere la gara nonostante lo svantaggio. La Lazio non ha ancora un’identità. Se dovesse arrivare qualche rinforzo da svincolato per il centrocampo non sarebbe male.

Greenwood era un nome che avrebbe dato una scossa all’ambiente. Si tratta di un calciatore di grande talento, ma non lo scopriamo oggi. Un giocatore molto apprezzato dalla piazza, tant’è che quando è stato fatto questo nome i tifosi erano entusiasti dall’arrivo di quel tipo di giocatore. Tecnicamente avrebbe alzato il livello della squadra. Folorunsho non era quel giocatore che ti svoltava, ma sarebbe stato quell’innesto in più che avrebbe dato anche un bel segnale nei confronti della gente. Per il suo passato laziale e la fede laziale che lui non ha mai nascosto avrebbero aiutato a risollevare un po’ l’umore della piazza”.