Lazio, Sarzanini: "Questa squadra si sta sciogliendo come neve al sole"

All'indomani della bruttissima sconfitta della Lazio al Dall'Ara di Bologna, i tifosi biancocelesti si interrogano su cosa stia accadendo ad una squadra che sembra decisamente cambiata rispetto a quella di due, tre mesi fa. Ora la sosta delle Nazionali servirà a Baroni e al suo gruppo per ricaricare le pile e "riordinare le idee", come afferma Enrico Sarzanini, direttore de LaCapitale.it.

"La sensazione è che Baroni abbia un po' perso il polso della situazione, sicuramente la squadra non lo segue più come prima. È una squadra che si sta sciogliendo come neve al sole, anche in Europa, è vero che ha passato il turno, ma è una squadra che non ti dà più la sensazione di riuscire a giocare bene.

Vero è che Baroni è stato anche un po' sfortunato con gli infortuni, con tutte le situazioni che ci sono state collaterali, però alla lunga questa è una squadra che permette poche scelte. I nuovi non sono mai stati conteggiati. Belahyane per esempio, Baroni lo conosceva bene, ma mi sembra che quelle poche apparizioni che ha fatto fossero sintomo di un giocatore in grado di dare il suo apporto.

Baroni ha risentito della mancanza di Castellanos e Tavares, perché sono degli elementi che sono imprescindibili per questa squadra, sono giocatori che quando mancano si sente tantissimo. Per fortuna arriva la sosta per riordinare un po' le idee e questo periodo aiuterà soprattutto sotto l'aspetto mentale. I giocatori si devono ricaricare. Arrivano anche sfide importanti, quindi la situazione è sicuramente da migliorare, altrimenti rischi di compromettere una stagione che era iniziata bene e finita in maniera bruttissima".