Lazio, Zaccagni in conferenza: "La fascia in Europa è un onore! Con Nuno..."

Insieme a mister Baroni, tocca a Mattia Zaccagni presentare la sfida contro la Dinamo Kiev. Il capitano biancoceleste parla in conferenza stampa dal Volkparkstadion alla vigilia del match d'esordio di Europa League. Ecco le sue parole:

Dinamo Kiev, che avversario é?

"Il mister ci ha preparati bene. Lui studia l'avversario che affronteremo e ci dà gli strumenti per arrivare preparati. Siamo carichi per affrontare al meglio un avversario così difficile"

Prima da capitano in Europa, in cosa dovete crescere

"La fascia è un onore portarla. Per me è un onore dare esempio ai giovani. Dobbiamo crescere e in questo sarà bravo il mister e noi senatori a guidare i tanti ragazzi che sono arrivati"

Sei più lontano dalla zona gol con questo nuovo modulo. Fai quasi il regista offensivo, come ti trovi?

"Gioco nel mio ruolo, ma dipende da come va interpretato. Avendo uno come Nuno che va sempre in sovrapposizione sono pronto a fargli spazio e mandarlo in profondità. Il mister ci dà e infonde l'idea di un calcio offensivo e propositivo"

Il nuovo modulo può aiutarti in Nazionale?

"Naturalmente è logico che con il 352 faccio più fatica in Nazionale. In campionato devo dare il massimo per mettere in difficoltà il ct nelle sue scelte"

Europa League come mai non affrontata come la Champions?

"Un obiettivo vero come ha detto il mister! L'obiettivo della stagione è quello di mettere grinta e umiltà in ogni partita. Noi dobbiamo tornare negli spogliatoi con le tasche vuote dopo ogni partita e credo che sia quello che si sta vedendo in campo sempre".

