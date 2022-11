Lega Serie A, De Laurentiis furioso se la prende con Lotito: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

Non è stato proprio un pomeriggio piacevole quello di ieri in Via Rossellini dove era in programma l'Assemblea di Lega di Serie A. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei a far scattare per primo il patron del Napoli De Laurentiis è stato il ritardo con cui sono iniziati i lavori. L'avvio era infatti fissato per le 14.15 anche se alle 15.00 ancora non era scattato il via ufficiale. Il motivo? I presidenti parlavano tra di loro in gruppetti sparsi. Il presidente della Lazio Lotito ha provato a calmare gli animi ma di tutta risposta il patron azzurro se l'è presa anche con lui accusandolo di fare "politica" all'interno di Via Rossellini.

Alla fine ben Napoli, Juventus, Inter, Milan, Roma e Monza, hanno deciso di lasciare la sede.

Pubblicato il 23/11 alle ore 08:30