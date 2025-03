MOVIOLA - Bologna - Lazio, Colombo assurdo: che errori su Calabria e Vecino

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Il Bologna dilaga e ne fa cinque a una Lazio inerme e distrutta dalla stanchezza dei tanti impegni ravvicinati. Apre le marcature Odgaard, poi ci pensano Orsolini, Ndoye, Castro e Fabbian nel secondo tempo a mettere il punto più che esclamativo alla gara. A livello di gestione arbitrale, restano diversi dubbi su Colombo. Il fischietto di Como ha più volte sbagliato la sua decisione su alcuni cartellini e interventi fallosi.

PRIMO TEMPO

10' - Calabria già al secondo fallo duro su Zaccagni. Ancora nessuna ammonizione però per Colombo.

15' - Vantaggio del Bologna con Odgaard. Cross di Miranda e tap-in vincente del danese: nulla di irregolare, il gol è buono. 1-0.

20' - Altro giro, altro fallo. È il terzo di Calabria su Zaccagni da dietro, ma ancora niente giallo.

28' - Errore di Colombo anche su rimessa laterale: Orsolini si trascina il pallone fuori sul contrasto con Marusic. Ma per l'arbitro la palla è del Bologna.

33' - La prima ammonizione della gara è per Freuler, che ha fermato fallosamente Zaccagni. Giusta qui la scelta del direttore di gara: giallo ineccepibile.

43' - Giallo per Gila, il primo per la Lazio. Restano tanti dubbi sul fallo, vista la semplice trattenuta del centrale della Lazio su Ndoye scattato praticamente da solo in avanti. Nell'azione precedente di Zaccagni, inoltre, Colombo aveva lasciato correre per un contatto molto simile. Un'altra decisione assolutamente rivedibile.

45' - Un minuto di recupero.

SECONDO TEMPO

47' - Trattenuta reiterata di Orsolini su Zaccagni, partito in contropiede. Per assurdo, per Colombo non c'è nulla.

48' - Doppio vantaggio del Bologna. Ndoye imbuca per Orsolini, scattato con il tempo giusto e in posizione regolare perché tenuto in gioco da Marusic. È 2-0.

49' - Subito il terzo gol del Bologna. Erroraccio della Lazio: Ferguson riceve palla, scatta sulla destra e trova Ndoye al limite dell'area di rigore, che buca Provedel. Nessuna irregolarità, è tutto buono: 3-0.

57' - Decisione folle di Colombo, che fischia fallo e ammonisce Vecino. Il centrocampista della Lazio era entrato regolarmente in scivolata su Ferguson, colpendo nettamente il pallone. L'uruguaiano, tra l'altro era diffidato e salterà la prossima gara contro il Torino.

70' - Ennesimo colpo duro di Castro, che ferma fallosamente Pedro. Nessun giallo però per il centravanti del Bologna.

74' - Anche il quarto gol del Bologna è assolutamente regolare. Pobega sradica la palla dai piedi Gila e la offre a Castro in area di rigore che anticipa Romagnoli e segna. 4-0.

84' - Tutto buono per il 5-0 del Bologna. Cross di Miranda per Fabbian, che buca di testa Provedel.

90' - Tre minuti di recupero.

90'+1 - Giallo anche per Romagnoli, che colpisce con il piede alto Dallinga.