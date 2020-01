MOVIOLA - Brescia - Lazio, Manganiello preciso: su Caicedo rigore e rosso

Ancora una vittoria, ancora allo scadere. A Brescia per la Lazio arriva un altro successo, il quinto con Gianluca Manganiello dopo quattro vittorie e una sconfitta nei cinque precedenti. Il 38enne di Pinerolo non è sempre convincente nella gestione dei falli, ma tutto sommato dirige la sua 46esima gara in Serie A senza errori. Bravo soprattutto nell’episodio più importante della partita, quello che porta al rigore su Caicedo e all’espulsione di Cistana per chiara occasione da gol. Sulla trasformazione, dopo le polemiche di Lazio - Lecce proprio con Manganiello ad arbitrare, stavolta nessun problema. A seguire tutta la moviola nel dettaglio.

PRIMO TEMPO

1’ - Trenta secondi e subito un’incursione pericolosa di Correa. L’argentino arriva al limite dell’area e cade a terra. ‘Non ti buttare’, gli urla Manganiello. Non arrivano le immagini in ausilio, ma El Tucu comunque non protesta.

7’ - Annullato il vantaggio della Lazio. Il tiro di Immobile si trasforma in un assist per il tap-in di Caicedo, ma Matějů sale in tempo lasciando l’ecuadoriano in fuorigioco. Bravo l'assistente Di Meo ad alzare subito la bandierina. In sala Var Mazzoleni e Di Iorio tracciano le linee confermando la sua decisione. Il fuorigioco c’era.

13’ - Qualche lamentela di Luiz Felipe, costretto a ripiegare e intervenire in scivolata su Torregrossa, in evidente posizione irregolare. Il brasiliano si lamenta, beccandosi poi anche con Balotelli. Il gioco, in questo caso, andava interrotto prima per evitare rischi.

30’ - Gioco interrotto invece alla mezz’ora dopo un colloquio tra Balotelli e il direttore di gara. L’attaccante del Brescia si lamenta per dei presenti cori di stampo razzista provenienti dal settore ospiti. Manganiello richiama il quarto uomo e il gioco riprende con l’annuncio da parte dello speaker del ‘Rigamonti’.

35’ - Primo giallo dell’incontro per un’evidente trattenuta di Cistana su Lazzari all’altezza del lato corto dell’area di rigore. L’esterno biancoceleste aveva sfondato ancora una volta sul lato destro d’attacco.

39’ - Calcio di rigore ed espulsione per la Lazio. Immobile tocca per Caicedo che prende posizione con il corpo su Cistana, ingenuo prima nell’abbracciarlo e poi ad allargare anche la gamba sull’ecuadoriano. Contatto netto, senza possibilità di contendere palla all’avversario. Una chiara situazione da Deny an Obvious Goal Scoring Opportunity (DOGSO) che tradotto dall’inglese significa: negare una evidente opportunità di segnare una rete. Ecco spiegato anche il rosso diretto e non la seconda ammonizione per il difensore.

43’ - Giallo per Tonali per una vistosa protesta all’indirizzo di Manganiello. Il centrocampista, forse a ragion veduta, lamentava una trattenuta di Caicedo in ripartenza.

SECONDO TEMPO

47’ - La ripresa si apre con un brutto fallo di Balotelli su Radu. L’attaccante si scusa subito, ma il piede è a martello sulla caviglia. Intervento doloroso e giustamente sanzionato con un inevitabile cartellino giallo.

56’ - Stefan Radu il primo ammonito della Lazio. Il difensore prende un tunnel da Bisoli, poi lo afferra per il braccio. Manganiello, beccato dai tifosi di casa, stavolta non perdona.

57 - Altri due gialli nel giro di pochi secondi: il primo all’indirizzo di Parolo per un fallo a centrocampo su Tonali, l’altro per un intervento precedente di Bisoli su Radu. Il centrocampista biancoceleste era anche diffidato.

65’ - Protesta anche Jony per un calcio d’angolo non assegnato alla Lazio. Aveva ragione Manganiello, l’ultimo tocco era dello spagnolo. Che viene punito con il giallo.

72’ - Fioccano le ammonizioni. Intervento ingenuo di Cataldi che da dietro travolge Sabelli spalle alla porta. Punizione e altra sanzione disciplinare.

86’ - Pestone di Chancellor su Milinkovic. Il fallo del venezuelano interrompe anche un’azione d’attacco dei biancocelesti: il giallo è automatico.

