MOVIOLA - Juventus - Lazio, Massa spettatore o quasi: gli episodi

Un brutto ko esterno per la Lazio nel match numero 23 arbitrato da Davide Massa con i biancocelesti. Per il fischietto della sezione di Imperia il bilancio con i capitolini è sempre moderatamente positivo al netto di 10 vittorie, 8 sconfitte e 5 pareggi. Direzione discutibile su alcune scelte, ma nel complesso irrilevanti ai fini del risultato. A seguire, gli episodi disciplinari più significativi del match.

PRIMO TEMPO

5'- Occasione Juve con Kean che defilato non trova la porta: il tutto nasce però da un recupero sospetto di Rabiot sull'out di sinistra, con il pallone che probabilmente aveva superato la linea del fallo laterale. In caso di gol l'episodio sarebbe stato revisionato al Var.

21' - Entrata in netto ritardo di Milik su Milinkovic-Savic a metà campo: solo punizione per la Lazio, poteva starci anche il cartellino per la durezza dell'intervento.

25' - Brutta entrata di Gatti su Felipe Anderson che si era avventato sulla sfera dopo un controllo sbagliato del difensore. Ammonito l'ex Frosinone, il primo della gara.

26' - Altro giallo in casa bianconera, questa volta per Bremer che argina la corsa di Pedro con le cattive sull'out di sinistra.

27' - Perplime qui la valutazione di Massa che ammonisce Milinkovic-Savic per fallo tattico: il serbo interrompe sì una ripartenza della Juve, che però si sviluppava ancora nella propria trequarti e che, tutto sommato, sembrava tutt'altro che promettente.

43' - Regolare la posizione di Kean sullo scatto che porta al gol del vantaggio bianconero: è Casale a tenere in gioco l'ex Everton.

45' - Un minuto di recupero concesso.

SECONDO TEMPO

54' - Proteste biancocelesti in occasione del raddoppio bianconero per un contrasto tra Milik e Cataldi: l'entrata del polacco sembra ruvida ma al limite.

72' - Entrata dura di Locatelli che nell'intento di entrare sul pallone colpisce anche Milinkovic-Savic: Massa ferma il gioco, ma solo per sincerarsi delle condizioni del serbo.

90' - 4 minuti di extra time.