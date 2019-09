MOVIOLA - Lazio - Roma, Guida insufficiente: il rigore c'è, ma quante ombre!

Alla fine è un 1-1 che lascia l'amaro in bocca alla Lazio. La Roma passa in vantaggio con un rigore di Kolarov, i biancocelesti pareggiano con Luis Alberto ma falliscono a più riprese il colpo del ko. Ombre sull'operato dell'arbitro Guida, che distribuisce male i cartellini e lascia tanti dubbi in più di una decisione. Questi gli episodi principali.

PRIMO TEMPO

2' - Dura entrata di Florenzi su Acerbi: intervento da giallo, non per Guida che decide soltanto per un richiamo verbale.

6' - Zaniolo stende Luis Alberto in ripartenza, anche in questo caso Guida non interviene a contropiede completato.

15' - Sul cross di Dzeko braccio largo di Milinkovic, giusta la decisione di Guida di fischiare il rigore.

22' - Su cross di Lulic Kolarov in area si appoggia sulla schiena di Milinkovic, Guida non interviene.

25' - Il primo ammonito del match è Luiz Felipe per un intervento su Zaniolo. Stavolta Guida è fiscale.

31' - Soltanto ammonito Zaniolo per un intervento a martello sulla gamba di Luiz Felipe, che più tardi sarà costretto a uscire.

SECONDO TEMPO

48' - Su un affondo Lazzari viene contrastato con il fisico da Kolarov e Kluivert e rimane a terra dolorante: per arbitro e Var non c'è nulla.

55' - Ammonito Immobile per proteste, il secondo calciatore biancoceleste a ricevere la sanzione.

63' - Guida fiscale anche su Radu: estrae il giallo per un intervento su Pellegrini in corsa.

65' - Guida non ammonisce invece Cristante per un duro intervento su Lazzari.

67' - Milinkovic sfonda al centro, la cede a Correa che viene abbattuto da Fazio. Per Guida non c'è nulla, sarebbe stata punizione dal limite.

70' - Florenzi si aggrappa a Correa e becca un sacrosanto giallo.

76' - Ammonito anche Acerbi, pure lui si aggrappa a Dzeko.

81' - Graziato anche Kolarov per una dura entrata su Lazzari.

83' - Ammonito Santon, manata sul viso di Jony.

91' - Santon interrompe la ripartenza di Immobile, ma Guida non interviene.

92' - Annullato il gol di Lazzari per fuorigioco di Jony sul tocco di Correa.

93' - Ancora graziato Kolarov sempre per fallo su Lazzari.

LAZIO - ROMA, L'ANALISI DELLA PARTITA

LAZIO - ROMA, LA CONFERENZA DI INZAGHI

TORNA ALLA HOME PAGE