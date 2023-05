MOVIOLA - Lazio - Sassuolo| Irrati, luci e ombre. E sulla mano di Toljan...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Vince la Lazio nell'incrocio numero 23 con Massimiliano Irrati. Il bilancio con il fischietto della sezione di Pistoia si aggiorna così a 13 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte. Perplimono alcune valutazioni dell'arbitro toscano, soprattutto nel secondo tempo con l'episodio contestato dai biancocelesti per il tocco sospetto di Toljan in area neroverde sul risultato di 1-0. A seguire, tutti i momenti disciplinari più rilevanti del match:

PRIMO TEMPO

7' - Doccia fredda per la Lazio: Immobile va a segno su assist di Vecino, perfettamente trovato da Marcos Antonio. Dopo un lungo silent-check, Irrati convalida il gol per poi tornare sui suoi passi e annullare la rete biancoceleste: irregolare, infatti, era la posizione precedente del bomber laziale, prima ancora dello sviluppo dell'azione.

14' - Cristallina invece la dinamica del gol del vantaggio di Felipe Anderson: al momento del filtrante di Marcos Antonio, la posizione del brasiliano è ampiamente dietro l'ultimo difensore.

26' - Primo cartellino giallo del match: Laurienté arresta la corsa di Lazzari con le cattive maniere, provvedimento inevitabile.

34' - Ammonito il tecnico neroverde Dionisi per aver oltrepassato l'area tecnica.

41' - Trattenuta reiterata di Berardi su Zaccagni: giallo anche per l'esterno della Nazionale.

45' - Segnalati 3 minuti di extra time.

SECONDO TEMPO

51' - Recupero palla biancoceleste con Zaccagni in accelerazione: Tressoldi non lo tiene e commette fallo tattico rimediando un giallo inevitabile.

60' - Trattenuta prolungata di Zortea sul solito Zaccagni: ammonizione per il 21 neroverde che, diffidato, salterà il prossimo match con il Bologna.

62' - Altro cartellino, questa volta per Marusic per un fallo commesso su Frattesi.

76' - Proteste dei biancocelesti e di tutto lo stadio per un tocco sospetto con il braccio di Toljan in area di rigore sul filtrante di Zaccagni. La palla sarebbe finita a disposizione di Basic: dal replay è evidente il tocco del difensore, per Irrati il movimento è però giudicato congruo con il movimento del corpo. Il Var non interviene, avallando la decisione del direttore di gara. Restano tante perplessità sulla valutazione, in quanto il tocco è palese e genera un grande "danno procurato" per la Lazio.

82' - Ammonito proprio Toljan per l'ennesima trattenuta subita da Zaccagni questa sera.

84' - Sagra dei cartellini in questo secondo tempo: è Lazzari a finire sul taccuino di Irrati per un intervento netto su Bajrami.

90' - Concessi 5 minuti di recupero.

90' + 2 - Tutto regolare anche in occasione del raddoppio biancoceleste: sull'assist di Zaccagni, Basic è nettamente dietro il pallone.