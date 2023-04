MOVIOLA - Lazio - Torino, Ghersini disastroso: manca un rosso ai granata

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Termina con un ko casalingo il terzo confronto tra la Lazio e Davide Ghersini, per un bilancio in totale equilibrio: una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Prestazione ampiamente negativa quella del fischietto della sezione di Genova, troppo permissivo in alcune situazioni e incoerente nella gestione dei cartellini. A seguire, gli episodi disciplinari più significativi della partita:

PRIMO TEMPO

1' - Stacco di testa di Zaccagni, Milinkovic-Savic blocca in due tempi con la palla che sembra aver oltrepassato la linea: proteste biancocelesti, Ghersini guarda ripetutamente l'orologio, ma non arriva nessun segnale dal sensore. Si gioca.

12' - Trattenuta evidente seppur non fragorosa di Singo su Hysaj in area di rigore granata: Ghersini lascia proseguire, ma resta un episodio sospetto. Proteste prolungate dei biancocelesti.

19' - Ancora lamentele dei padroni di casa, questa volta da parte di Milinkovic, per un colpo subito in un contrasto aereo non ravvisato dal direttore di gara. Discutibile fin qui il fischietto ligure.

25' - Durissima entrata di Linetty su Zaccagni a centrocampo: giallo automatico per l'ex Samp che rischia molto con questo intervento.

26' - Toccato duro Felipe Anderson che resta a terra, per Ghersini è tutto regolare: ancora troppo permissivo il direttore di gara.

37' - Volata di Zaccagni, Djidji lo ferma con le cattive maniere: punizione dai 25 metri per la Lazio, ma poteva starci anche il cartellino.

40' - Gioco molto spezzettato, complice l'atteggiamento dei granata particolarmente ruvidi nei contrasti: anche in questo caso, percussione centrale di Milinkovic, Singo lo stende. Solo punizione per la Lazio.

44' - Contatto sospetto spalla contro spalla tra Pedro e Ilic in area: protesta lo spagnolo, per Ghersini non c'è nulla.

45' - Concesso un minuto di extra time.

SECONDO TEMPO

48' - Giallo per Romagnoli per un'entrata in netto ritardo su Romagnoli.

52' - Ancora Singo, altra trattenuta reiterata su Milinkovic: Ghersini concede il fallo ma scorda il cartellino per l'ennesima volta tra le proteste dei giocatori laziali.

62' - Guizzo di Felipe Anderson, ostruzione di Rodriguez: ammonizione sacrosanta per l'ex Milan.

63' - Ammonito finalmente Singo, ma solo per aver ritardato la ripresa del gioco.

73' - Follia Ghersini che non sanziona una spallata vistosa di Singo su Zaccagni che lo aveva superato: l'esterno del Toro è già ammonito e sarebbe stato il secondo giallo.

74' - Nell'azione successiva le parti si invertono: Singo cade a terra a contrasto con Zaccagni, Ghersini puntualmente concede la punizione per i granata. Totale confusione per il fischietto genovese.

78' - Ammonito il neo entrato Gravillon per un fallo su Marusic.

79' - Giallo ineccepibile per Lazzari in tackle in ritardo su Karamoh.

87' - Cross di Lazzari dalla destra, intercetto sospetto di un difensore granata, Ghersini lascia correre: nessuna segnalazione dal Var.

90' - Segnalati 5 minuti di recupero.