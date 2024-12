MOVIOLA | Lecce - Lazio, Manganiello non convince: gli episodi

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Torna a vincere la Lazio in campionato, interrompendo la tradizione negativa degli ultimi anni al Via del Mare. È stato il decimo incrocio tra Gianluca Manganiello e in biancocelesti, per un bilancio che si aggiorna a otto vittorie e due sconfitte. Direzione non convincente per il fischietto della sezione di Pinerolo, non sempre preciso nelle valutazioni in entrambi i tempi, al netto di una gara dal punto di vista disciplinare comunque molto spigolosa. A seguire, gli episodi arbitrali più significativi del match.

PRIMO TEMPO

2’ - Sbracciata vistosa di Coulibaly ai danni di Castellanos, punizione Lazio e nessun provvedimento per il leccese: scelta di buon senso di Manganiello, che al minuto 2 ci può stare.

11’ - Tenui proteste dei padroni di casa per un presunto fallo di mano in area di Lazzari dopo il tentativo di conclusione di Tete Morente: Manganiello fa cenno di proseguire.

23’ - Accelerazione centrale di Rovella che viene steso irregolarmente da Coulibaly prima di entrare in area: punizione Lazio, ma manca un giallo, anche piuttosto ovvio, per il maliano.

31’ - Toccato duro Lazzari da un pestone di Dorgu che lo travolge sullo slancio dopo che la sfera aveva già varcato la linea di fondo.

37’ - Reclama un fallo Guendouzi dopo il contatto aereo con Baschirotto: Manganiello lascia correre consentendo al Lecce di beneficiare di un ulteriore calcio d’angolo. Intervento ruvido del difensore leccese, altra svista arbitrale di questo primo tempo.

45’ - Concesso un minuto di recupero. Se ne aggiungeranno altri 3 dopo l’episodio del rigore biancoceleste.

45’ + 1 - Nessuna esitazione per Manganiello sul penalty concesso alla Lazio per la ‘parata’ decisiva di Guilbert che salva sulla linea la seconda conclusione a botta sicura di Castellanos: rosso diretto per il difensore per un episodio da Dogso (evidente opportunità di segnare una rete).

SECONDO TEMPO

50’ - Non c’è fuorigioco in occasione del gol del pareggio del Lecce: sul tiro di Tete Morente, Krstovic, che ostruisce la visuale a Provedel, è tenuto in gioco da Gila.

64’ - Non convalidato il gol di Dia per la posizione di offside di Castellanos, autore dell’assist: sul filtrante di Guendouzi il Taty è ampiamente al di là dell’ultimo difensore.

69’ - Giallo per Dorgu che in netto ritardo stende Nuno Tavares.

71’ - Ammonito anche Rebic per proteste a seguito di un possibile angolo non concesso.

82’ - Tchaouna frana su Dorgu: prima ammonizione in casa Lazio.

89’ - Giallo per Ramadami che dalla panchina aveva inveito contro Guendouzi nel momento in cui quest’ultimo stava segnalando un sasso lanciato dalle tribune durante l’esultanza dei biancocelesti.

90’ - Segnalati ben 6 minuti di extra-time.

90' +6 - Ammonito Patric dalla panchina al triplice fischio, probabilmente per eccesso di foga nell'esultare nei pressi della panchina del Lecce.