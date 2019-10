MOVIOLA - Partita maschia per Bebek, giusta la gestione dei cartellini

Partita fisica, maschia fin dal primo minuto quella fra Celtic e Lazio. In Scozia i ritmi sono alti, favoriti anche dall'arbitraggio di Ivan Bebek che lascia correre tanto senza fischiare i contatti più scontati. Il fischietto croato mantiene lo stesso metro di giudizio per tutta la gara favorendo lo spettacolo in campo. Nessun cartellino giallo nella prima frazione di gioco. L'unico neo al 27esimo, quando Caicedo in un duello aereo finisce a terra a causa di una manata di Jullien non ravvisata. Un intervento che avrebbe meritato sicuramente il giallo.



SECONDO TEMPO - Pochi episodi da segnalare. Il primo cartellino della sfida arriva al 62esimo e se lo becca Elyounoussi che ferma con un fallo tattico una ripartenza di Leiva. Al 76esimo brutto fallo di Bastos da dietro nei confronti di McGregor, Bebek lo ammonisce giustamente, mostrando il giallo anche a Jullien per proteste. All'87esimo finisce sul taccuino dei cattivi anche Cataldi, appena entrato, per un intervento scomposto su Bitter. Giusto anche l'ultimo cartellino per Ajer che ferma fallosamente una ripartenza di Lazzari. Sicuramente positiva la gestione di gara del direttore croato.



ARBITRO: Ivan Bebek (Croazia)

ASSISTENTI: Goran Pataki e Bojan Zobenica

IV UOMO: Igor Pajac