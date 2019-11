MOVIOLA - Sassuolo - Lazio, Caicedo grazia Chiffi: direzione buona, ma quel rigore...

Terzo incrocio tra l'arbitro Daniele Chiffi e la Lazio in Serie A. Il bilancio è aggiornato a due vittorie e una sconfitta. Direzione sostanzialmente corretta per il fischietto della sezione di Padova. Primo tempo a ritmi alti, gioco ruvido ma non troppo nel quale Chiffi ha lasciato molto correre. Black-out del Var a partire dal 15' del primo tempo, poi ripristinato nel corso della prima frazione. Decisamente più blandi i secondi 45', con letture disciplinari più semplici per il direttore di gara. In extra time, con il risultato ancora sull'1-1, sembra netto il rigore non concesso a Caicedo, che subisce una spinta in area da Marlon. Episodio ininfluente ai fini del risultato, ma solo perché sarà lo stesso Caicedo nell'azione successiva a siglare il gol della vittoria biancoceleste.

PRIMO TEMPO

6' - Ottimo intervento di Leiva che con la punta del piede allontana il pallone dalla disponibilità di Locatelli che si era inserito in area: rischiosoa ma senza macchia la giocata del brasiliano.

9' - Contrasto in area tra Correa e Marlon: l'intervento del neroverde è scomposto ma nella dinamica dell'azione Peluso aveva già soffiato il pallone all'attaccante laziale: Chiffi dopo un breve silent-check lascia correre.

14' - Var fuori uso al Mapei Stadium! L'arbitro non potrà contare sull'aiuto del Video assistant referee. Si sta lavorando per ripristinare il corretto funzionamento dell'apparecchiatura.

15' - Giallo per Peluso per una trattenuto vistosa su Lazzari: il neroverde è il primo ammonito della gara.

19' - Proteste biancocelesti per il fallo fischiato a Lulic in area neroverde: il bosniaco salta più in alto di Toljan che rimane schiacciato dall'elevazione del laziale. Dubbia la valutazione di Chiffi.

24' - Cartellino giallo per Lulic che in netto ritardo stende Toljan: prima ammonizione anche in casa Lazio.

31' - Proteste anche per Immobile che lamenta una trattenuta di Romagna: Chiffi non è dello stesso avviso e lascia correre.

35' - Torna finalmente operativo il Var: l'annuncio arriva sempre dallo speaker del Mapei Stadium.

43' - Ammonito anche Luiz Felipe per una spallata ai danni di Toljan: corretta la punizione, eccessivo il cartellino per il brasiliano.

45' - Dubbi iniziali sulla posizione di Caputo in occasione del gol del pareggio del Sassuolo. Dopo un silent-check Chiffi conferma la rete: è Patric probabilmente a tenere in gioco la punta neroverde.

45' +1 - Concesso un solo minuto di recupero.

SECONDO TEMPO

56' - Netto fuorigioco segnalato a Boga servito in verticale. Lazzari lo trattiene ma la netta posizione di offside del neroverde rende irrilevante il fallo del biancoceleste.

73' - Intervento a gamba tesa di Boga su Luis Alberto: punizione per la Lazio e soltanto richiamo verbale per l'esterno ivoriano.

79' - Cartellino giallo anche per Bastos che sbraccia su Boga. E' il terzo ammonito in casa biancoceleste.

90' - Concessi 3 minuti di extra time.

90' +1 - Spinta vistosa in area di Marlon su Caicedo! Il replay non chiarisce del tutto la dinamica, ma il penalty sembrava evidente. Chiffi non viene richiamato al Var.