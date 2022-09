PAGELLE Lazio-Feyenoord: delizie Luis Alberto, Vecino ci prende gusto. Felipe e Zaccagni si divertono

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

PROVEDEL 6,5: Si sporca i guanti a fine primo tempo sul tiro di Szymanski, poi guarda l’esordio europeo della Lazio da lontano, almeno fino a quando i compagni non si rilassano completamente. Da quel momento si complica tutto: Gimenez lo spiazza dal dischetto, poi ribadisce dentro il siluro a giro di Idrissi. E un paio di volte soffia e spera che la palla non centri lo specchio.

HYSAJ 7: Che avrebbe giocato, si sapeva: su quale fasce, aveva il dubbio pure lui. Spinge a destra al posto di Lazzari, contro il Feyenoord non lo fa rimpiangere per nulla. Gran bella partita.

GILA 6: Vince il ballottaggio con Casale e debutta dall’inizio. Reattivo sulle gambe, gesticola e fa sentire la voce, a livello di personalità sicuramente ci siamo. Per testarlo difensivamente servono altri tipi di match e avversari. Un attimo prima del penalty aveva salvato lui sul tiro quasi a botta sicura. Pasticcio in chiusura con un pallone regalato a Gimenez che poi cerca di fermare in scivolata: il Var cancella il rigore e il giallo.

ROMAGNOLI 7: Gara con la sigaretta in bocca, si sforza il minimo, ma la resa è massima con la Lazio così corta e organizzata. Bel salvataggio in scivolata su Jahanbakhsh. Gli basta l’esperienza, disinvoltura totale.

Dal 73’ PATRIC 6: Entra per dare respiro a Romagnoli almeno nel quarto d'ora finale.

MARUSIC 7: In difesa non soffre, per poco non riesce a incidere anche in zona-gol proponendosi nell’area avversaria ogni volta che intuisce la possibilità di far male. Duetta benissimo con Zaccagni, è un gioco da ragazzi da quella parte.

Dal 75' RADU 6: La prima stagionale, il giusto premio per la dedizione e la professionalità.

VECINO 8: Prima gioia laziale, anzi prima e seconda. Trova la zampata giusta per il tap-in del 3-0, è il più veloce di tutti nell’inserimento, è pur sempre una specialità della casa. Nella ripresa bissa con un destro sparato sul primo palo sfruttando una voragine centrale. In apertura aveva trovato pure con l’esterno il filtrante perfetto per la corsa di Luis Alberto. Il fallo da rigore commesso non lo ricorderà mai nessuno.

Dal 69’ MILINKOVIC 6: Un lusso metterlo in campo coi 3 punti già in cassaforte.

CATALDI 7: Chiude e lancia, spezza il gioco e inventa. Gara maiuscola, la squalifica in campionato spinge Sarri a rinfilargli la maglia da titolare a maggior ragione. Migliora costantemente, sarà una questione di abitudine al ruolo (cit. Sarri). Se la comanda in entrambe le fasi.

LUIS ALBERTO 7,5: Versione da Mago, non deve sforzarsi troppo con tutti gli spazi che regala il Feyenoord. Lui, abituato a infilare il pallone nei cunicoli più stretti, va a nozze con le praterie concesse dagli olandesi. Destro del vantaggio, non si scompone a tu per tu con Bijlov. Poi tanti altri suggerimenti che sarebbe noioso elencarli, per quanti sono. Tra questi il servizio per il secondo di Vecino.

Dal 69’ BASIC 6: Sperava in una chance dall'inizio, deve accontentarsi dello spezzone conclusivo.

FELIPE ANDERSON 7,5: Ha lo spazio e la chance per puntare Hartman, accende la versione cattiva di se stesso e spara in porta col mancino: gol del raddoppio che finisce per spianare la strada alla Lazio. Troppo spesso criticato, andrebbe apprezzato di più anche solo per il numero di partite che gioca.

IMMOBILE 6: Lo cerca, lo brama, non lo trova. È l’unica nota spiacevole della serata, vederlo a secco con tutta la voglia che ha di sfondare la porta. Si danna l’anima, non ha bisogno di entrare nel tabellino dei marcatori per entrare nel cuore dei tifosi che lo acclamano sempre e comunque. Se li è tenuti per occasioni migliori.

Dal 70’ CANCELLIERI 6: Venti minuti da centravanti, per una volta entra per Immobile e non come esterno. Gli murano il 5-2 in scivolata.

ZACCAGNI 7: Attivissimo sulla fascia sinistra, entra in quasi tutte le azioni pericolose, sicuramente nel tris di Vecino, arrivato su un suo cross respinto corto. Sfiora la prodezza dopo una ruleta in area. Finora ha rifiatato pochissimo, eppure fisicamente sembra in crescita.

ALL. SARRI 7,5: Stravince e straconvince, la Lazio comincia a tritare il Feyenoord che i calciatori olandesi non si sono tolti ancora il pezzo sopra della tuta. Si infuria per la flessione che rovina (ma poco poco) una serata senza patemi. Girone comunque iniziato come meglio non si poteva.

FEYENOORD (4-2-3-1): Bijlow 5,5; Pedersen 5, Trauner 4,5, Hancko 5, Hartman 5; Timber 5 (Paixao sv), Kocku 5; Walemark 5,5 (Idrissi 6,5), Szymanski 5,5 (Jahanbakhsh 6), Dilrosun 5 (Wieffer ); Danilo 5 (Gimenez 7). All.: Slot 5.

Pubblicato il 08-9