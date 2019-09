PAGELLE - Lazio - Parma, Maru-sì! Luis inventa, Ciro diagonale... Mancini

STRAKOSHA 6,5: Se c’era un modo per farsi perdonare dell’errore commesso col Cluj, lui ne ha trovati due. Pesca Luis Alberto con un pallone morbido e da lì parte l’azione dell’1-0, poi salva con un paratone su Inglese imbeccato da un’invenzione di Kulusevski. Nel finale ci ricasca: pallone a campanile, facile facile per un’uscita alta, invece rimane inchiodato sulla linea.

LUIZ FELIPE 6,5: Approccio titubante, frenetico, su di giri per il ritorno nel blocco dei titolari. Si calma e dopo l’intervallo cresce in modo esponenziale, chiudendo un paio di aperture pericolose per Gervinho. Non fallisce l’appuntamento al rientro.

ACERBI 6,5: Un mostro di concentrazione, non sbaglia un colpo. Anticipa, imposta, mica facile giocare contro uno così. Si proietta nell’area del Parma sui calci piazzati e un paio di volte, per poco, non ci mette lo scarpino.

RADU 6: Inizia con un buco clamoroso, stile Bastos-Cluj, e permette a Kulusevski di involarsi verso Strakosha. Lo svedese si muove dalla sua parte e lo mette in difficoltà all’inizio. Gli prende le misure, di esperienza, con il passare dei minuti. La pagnotta se la porta comunque a casa.

MARUSIC 7: Prima dall’inizio, Inzaghi gli dà fiducia e va oltre le aspettative perché finisce pure nel tabellino dei marcatori: passa davanti a Pezzella, controlla il passaggio di Milinkovic e la piazza in diagonale. Vicino addirittura al bis. In spolvero.

MILINKOVIC 6,5: Un passo in avanti, ma pure quattro, rispetto alla partita col Cluj e soprattutto quella di Ferrara. Partita di sciabola e fioretto: conclude a giro, costruisce la manovra e spezza quella avversaria sacrificandosi in fase difensiva. Confezione il lancetto con cui spedisce Marusic in porta.

LEIVA 6,5: Alterna chiusure provvidenziali in scivolata e momenti in cui si fa sorprendere, un po’ sulle gambe. Viene sostituito perché si era beccato il giallo e c’è il turno infrasettimanale alle porte. Uno così, a Milano, serve a prescindere e non si può rischiare nulla.

Dal 74’ PAROLO 6: Subito in siluro da 35 metri: entra in partita a modo suo, con una bomba che sorvola la traversa.

LUIS ALBERTO 7: Stop di petto e via, la via del gol. Vede le azioni prima che gli arrivi il pallone: il filtrante per Immobile è un invito a nozze. Testa alta, interruttore acceso, tunnel e altri giochi di prestigio. Gara da numero 10, quello che ha sulle spalle.

LULIC 6: Titolare dopo aver lasciato il posto a Jony in Europa League. Punge poco, meno traversoni del solito, però è prezioso quando ripiega quasi all’altezza dei difensori per dare una mano a Radu.

Dall’84’ JONY sv

CORREA 6: Tanto volume di gioco, manca l’incivisità sotto porta anche stasera. Conclude a salve, oppure con quel tocco di ritardo che permette ai difensori di chiudere in tempo. Gli scambi coi compagni di reparto sono in veloci e in scioltezza, però almeno un gol poteva realizzarlo.

IMMOBILE 7: Esce arrabbiato, non gli bastava il primo, voleva la doppietta. Sembrava averla in canna: il mancino con cui sblocca il risultato è un diagonale strettissimo che bacia il palo e dà una pizza alla sfiga che lo aveva frenato al derby. Un secondo prima di essere sostituito aveva servito Correa con un colpo di tacco smarcante. Fondamentale, sotto gli occhi del ct Mancini.

Dal 63’ CAICEDO 6: Partecipa all’azione del raddoppio con la sponda per Milinkovic. Il solito lavoro spalle alla porta, più un assist in area, sempre per il serbo, che spara fuori.

ALL. INZAGHI 6,5: La sua Lazio ha l’obbligo di vincere e i 3 punti arrivano. Contava più il risultato che il bel gioco, che comunque a sprazzi sembra quello delle prime due giornate. Ma i correttivi sono arrivati: primo tempo meno frenetico ed energie spalmate su 90 minuti. Una sola domanda: perché tirare fuori Immobile con il risultato ancora in bilico?

PARMA (4-3-3): Sepe 6; Darmian 6, Iacoponi 5.5, Bruno Alves 5.5, Pezzella 5; Hernani 5.5, Brugman 5.5 (Sprocati sv), Barillà 6; Kulusevski 6.5, Inglese 5 (Cornelius sv), Gervinho 5,5 (Karamoh 6). All. D’Aversa 5.5.