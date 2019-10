RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Milinkovic: "Che bello uno stadio così! Questa stagione per me sarà migliore..." - VD

GLASGOW - Vigilia di Celtic-Lazio, c'è Sergej Milinkovic ad accompagnare mister Simone Inzaghi in sala stampa. Il serbo sarà il big utilizzato a centrocampo, l'uomo che domani sfuggirà alle dinamiche di turnover. Queste le sue parole durante la conferenza:

Senti di dover trascinare la squadra domani?

"Vediamo se gioco domani. Questo stadio sarà pieno, a me piace così come alla squadra. Non vedo l'ora di sentire tutto lo stadio. Proviamo a fare il massimo e a vincere".

Come ti trovi con Luis Alberto a centrocampo e altri due attaccanti davanti?

"Con Luis giocò da tre anni, si vede, ci capiamo bene. Due anni fa abbiamo fatto un'ottima stagione, l'anno scorso un po' meno. Quest'anno abbiamo iniziato bene, secondo me da fuori si vede che c'è questa intesa con noi".

Quanto ti manca arrivare in Champions? Eri in campo a Cluj, pensi che la Lazio sia cambiata?

"Sì, l'ho detto, non vedo l'ora di confrontarmi in stadi così. A Cluj non abbiamo fatto bene nel secondo tempo, l'atmosferà non era ottima come sarà domani. Vedo miglioramenti di tutta la squadra. Penso che andremo avanti nel migliore dei modi".

Quest'anno che Lazio è? Hai visto una crescita negli anni?

"Questo è il mio quinto anno qui, negli anni precedenti forse ci sono stati dei problemi di concentrazione. Dobbiamo cambiare la mentalità dal primo minuto, a volte non iniziamo come vorremmo. Lì dovremo migliorare un po'".

In cosa sei migliorato rispetto al passato? Preferisti vincere l'Europa League o arrivare tra le prime quattro in campionato?

"Ho iniziato meglio dell'anno scorso. In estate non ho avuto il mondiale come un anno fa, ho fatto la preparazione nel migliore dei modi. Se vinciamo l'Europa League andiamo direttamente in Champions, quindi sicuramente scelgo quello".

Pubblicato il 23-10 alle 19.27