RIVIVI LA DIRETTA - Sorteggi Europa League: Lazio nel gruppo E con Celtic, Rennes e Cluj

AGGIORNAMENTO ORE 14 - Ecco il quadro completo:

GIRONE A: Siviglia, Apoel Nicosia, Qarabag, Dudelange.

GIRONE B: Dinamo Kiev, Copenhagen, Malmo, Lugano.

GIRONE C: Basilea, Krasnodar, Getafe, Trabzonspor.

GIRONE D: Sporting Lisbona, Psv Eindhoven, Rosenborg, Lask.

GIRONE E: LAZIO, Celtic Glasgow, Rennes, Cluj.

GIRONE F: Arsenal, Eintracht Francoforte, Standard Liegi, Vitoria Guimaraes.

GIRONE G: Porto, Young Boys, Feyenoord, Rangers Glasgow.

GIRONE H: Cska Mosca, Ludogorets, Espanyol, Ferencvaros.

GIRONE I: Wolfsburg, Gent, Saint-Etienne, Oleksandriya.

GIRONE J: ROMA, Borussia Moenchengladbach, Basaksehir, Wolfsberger.

GIRONE K: Besiktas, Sporting Braga, Wolverhampton, Slovan Bratislava.

GIRONE L: Manchester United, Astana, Partizan Belgrado, Az Alkmaar.

AGGIORNAMENTO ORE 13.40 - Ultima avversaria sorteggiata per la Lazio: Cluj. Lazio, Celtic, Rennes e Cluj. Gruppo E compleato, queste sono le avversarie dei biancocelesti. A breve il resoconto dei gironi e tutte le date.

AGGIORNAMENTO ORE 13.33 - Seconda avversaria per la Lazio: Rennes. I francesi sono squadra tosta...

AGGIORNAMENTO ORE 13.27 - Ecco la prima avversaria della Lazio: Celtic nel gruppo E. A breve le altre avversarie.

AGGIORNAMENTO ORE 13.23 - Lazio nel Gruppo E. Sorteggiate tutte le squadre della prima fascia.

AGGIORNAMENTO ORE 13.20 - Finalmente si parte. È Ashley Cole l'incaricato al soreggio insieme a Giorgio Marchetti. Prima sorteggiata: Siviglia, che va dritta nel gruppo A.

AGGIORNAMENTO ORE 13.05 - Eden Hazard vince il premio miglior giocatore dell'Europa League. L'ex Chelsea, oggi al Real Madrid, ha vinto anche il trofeo con i Blues di Sarri.

AGGIORNAMENTO ORE 13 - Iniziato l'evento. Giroud, Hazard e Jovic sono i 3 candidati per vincere il premio come Miglior Calciatore dell'Europa League 2018-2019. Scopriremo chi sarà il vincitore.

AGGIORNAMENTO ORE 12.55 - Ci siamo, manca pochissimo all'inizio del sorteggio. Alcune cose da ricordare: squadre della stessa associazione non possono essere sorteggiate nello stesso girone. squadre di Russia e Ucraina non possono essere sorteggiate nello stesso girone.Massimo due club per girone avrà sedi esposte a condizioni meteo invernali rigide.

Benvenuti nella diretta scritta dei sorteggi di Europa League. Inizio alle ore 13. Segui con la Lalaziosiamonoi.it tutto l’evento per scoprire le avversarie dei biancocelesti e il tabellone definitivo.

Le squadre in prima fascia:

Siviglia (SPA), Arsenal (ING), Porto (POR), Roma, Manchester United (ING), Dinamo Kiev (UCR), Besiktas (TUR), Basilea (SVI), Sporting CP (POR), CSKA Mosca (RUS), Wolfsburg (GER), Lazio.

Le squadre in seconda:

Psv Eindhoven, Krasnodar, Celtic Glasgow, Copenhagen, Sporting Braga, Gent, Borussia Moenchengladbach, Young Boys, Astana, Lugodorets, Apoel Nicosia, Eintracht Francoforte.

Le squadre in terza:

Saint-Etienne, Qarabag, Malmo, Partizan Belgrado, Standard Liegi, Getafe, Espanyol, Rennes, Feyenoord, Wolverhampton, Rosenborg, Basaksehir.

Le squadre in quarta:

Trabzonspor, Oleksandriya, Lask, Slovan Bratislava, Wolfsberger, Lugano, Cluj, Az Alkmaar, Ferencvaros, Rangers Glasgow, Dudelange, Vitoria Guimaraes.

Le date dell'Europa League 2019-20

19 settembre: fase a gironi, prima giornata

3 ottobre: fase a gironi, seconda giornata

24 ottobre: fase a gironi, terza giornata

7 novembre: fase a gironi, quarta giornata

28 novembre: fase a gironi, quinta giornata

12 dicembre: fase a gironi, sesta giornata