Roma - Lazio, sugli spalti è ancora spettacolo: "Le aquile non volano a stormi" - FT&VD

AGGIORNAMENTO ORE 18.00 - Sulla pagina Instagram Voce della Nord, è stato aggiunto un comunicato relativo alla scenografia: "Ripido, impervio, sconosciuto. Questo il sentiero che è destinato a percorrere chi sceglie di essere, di rispettare le due origini, di non rinnegare la sua natura. La Lazio è lo sguardo fiero di un bambino che difende i suoi colori a scuola. La Lazio è l'ebbrezza dell'uno contro tanti. La Lazio è il rifiuto di accodarsi. La Lazio è l'istinto di precedere. La Lazio è non aver paura di andare contromano. La Lazio è il coraggio delle proprie azioni e delle conseguenze. La Lazio è un battito di ali che incontra il cielo. Non affidiamo ad altri il nostro destino perché siamo noi a deciderlo. Non idolatriamo chi veste la nostra maglia ma chi la indossa può meritarsi di far parte della nostra famiglia allo stadio, insieme a noi. Siamo uno accanto all'altro. Siamo comunità e non branco. Perché ci unisce quel sentiero solitario. Perché le aquile non volano a stormi. Ultras Lazio".

Prima del fischio d'inizio del derby della Capitale, la Curva Nord ha regalato uno splendido spettacolo a tutti coloro che sono riusciti ad accaparrarsi un biglietto per il match. Come di consueto, prima di ammirare quello che ci si augura sia uno vero show in campo, la meraviglia è giunta direttamente dalle gradinate. Una gigantesca aquila, composta da cartoncini di diversi colori, campeggia in Curva Nord. "Le aquile non volano a stormi", la frase scelta per accompagnarla.

