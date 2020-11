Torino - Lazio, tutte le statistiche: dai precedenti tra gli allenatori ai bomber del confronto

Questo pomeriggio la Lazio tornerà in campo per la 6ª giornata di Serie A. I biancocelesti saranno ospiti del Torino di Marco Giampaolo, a caccia ancora della prima vittoria in campionato, ma i ragazzi di Inzaghi vogliono dare continuità ai loro risultati. I precedenti parlano di un certo equilibrio tra le due compagini, anche se in terra piemontese sono i granata a ad aver i numeri dalla loro parte. Di seguito tutte le statistiche.



- Sono 130 i confronti nella storia tra le due squadre: prevale l'equilibirio, con 37 vittorie per la Lazio e 39 per il Torino.



- Torino e Lazio hanno pareggiato il 41% degli incontri di Serie A TIM (54/130), ma soltanto uno degli ultimi sette (1-1 nel dicembre 2018); soltanto contro il Milan (55), la squadra granata ne ha chiusi di più in parità.



- A Torino il computo vede in vantaggio i granata con 28 successi contro i 14 della Lazio.



- I bomber del confronto, quelli ad aver realizzato più gol nelle sfide tra le due squadre, sono Valentino Mazzola e Ciro Immobile, entrambi con 7 gol. L'attaccante napoletano ha segnato con entrambe le maglie.



- Per quanto riguarda i gol segnati le due squadre sono vicine con 160 reti messe a segno dalla Lazio e 156 dai granata.



- Giampaolo non ha mai battuto Inzaghi in carriera: nei 7 precedenti il piacentino ha vinto 6 volte, mentre 1 è il pareggio. L'attuale allenatore del Toro ha incrociato la Lazio in 14 occasioni vincendo 2 volte e perdendo in 9 occasioni, mentre Inzaghi nei 7 precedenti contro i granata ha trovato 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte.



- Nell’era dei tre punti a vittoria, Simone Inzaghi è l’allenatore della Lazio che ha vinto più partite contro il Torino in Serie A TIM: quattro sulle otto totali (2N, 2P), comprese le ultime due.



- La Lazio ha perso soltanto una delle ultime sei trasferte di Serie A TIM contro il Torino (3V, 2N): quella del maggio 2019 (3-1), con reti di Iago Falque, Lukic e De Silvestri.



- Il Torino non vince da nove partite di Serie A TIM (4N, 5P); l’ultima volta che la squadra granata ha infilato una serie più lunga di match senza vittoria nel massimo campionato è stata nel gennaio 2008 (11 in quel caso).



- La Lazio è una delle tre squadre di questo campionato a non avere ancora trovato il gol su sviluppi di palla inattiva, al pari di Genoa e Verona.



- Il Torino potrebbe ritrovarsi con un solo punto in classifica dopo le prime cinque partite giocate in campionato per la prima volta nella sua storia in Serie A TIM.



- Nessuna squadra ha perso più punti del Torino da situazioni di vantaggio nei cinque maggiori campionati europei 2020/2021: otto, al pari del Lorient.



- Contro il Torino la Lazio ha ottenuto la vittoria numero 1000 della sua storia: è accaduto lo scorso 30 giugno grazie al 2-1 in rimonta con i gol di Immobile e Parolo.



- Danilo Cataldi ha esordito con la maglia della Lazio proprio contro i granata. Era il 14 gennaio 2015 e i biancocelesti si imposero 3-1 nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Il classe '94 siglò un assist per il gol del raddoppio di Miro Klose.