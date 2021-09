UFFICIALE - Calciomercato Lazio, Zaccagni è fatta! Arriva in prestito con obbligo

AGGIORNAMENTO ORE 23:30 - borsaitaliana.it riporta il comunicato della Lazio per l'acquisto di Mattia Zaccagni inviato agli azionisti. Eccole di seguito: "La S.S. Lazio S.p.A. comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, gratuitamente e per una stagione sportiva, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Mattia Zaccagni, proveniente dalla Hellas Verona F.C. S.p.A.. S.S. Lazio S.p.A. avrà l’obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva al verificarsi della condizione sospensiva legata a particolari risultati sportivi dietro versamento del corrispettivo di Euro 7.000.000,00 + IVA pagabili in tre annualità".

AGGIORNAMENTO ORE 21.50 - Mattia Zaccagni è un nuovo calciatore biancoceleste, dopo il comunicato dell'Hellas Verona, arriva anche quello della Lazio tramite il sito ufficiale: "La S.S. Lazio comunica di aver acquisito temporaneamente con obbligo di trasformazione i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Zaccagni Mattia proveniente dall'Hellas Verona".

AGGIORNAMENTO ORE 19.51 - Depositato il contratto di Mattia Zaccagni che è ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio. Il giocatore ha rinnovato di un anno con il Verona e si trasferisce in biancoceleste in prestito con obbligo di riscatto. Questo il comunicato del Verona: "Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a S.S. Lazio - a titolo temporaneo, con obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni - il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mattia Zaccagni. Nel contesto dell'operazione, il 26enne centrocampista offensivo di Bellaria ha prolungato di un anno la durata del proprio contratto con Hellas Verona FC, segnatamente sino al 30 giugno 2023. Zaccagni si trasferisce nella Capitale dopo aver collezionato con la Prima Squadra gialloblù 146 presenze, con 15 reti e 22 assist-gol, score personale al quale aggiungere le 31 partite e i 4 gol totalizzati con la formazione Primavera".

AGGIORNAMENTO ORE 17.30 - Mattia Zaccagni è virtualmente un nuovo giocatore della Lazio: affare fatto anche con l'agente del giocatore, il ragazzo firmerà un contratto da circa due milioni a stagione. L'intesa con il Verona era già stata blindata ieri sera per un totale di 10 milioni di euro tra parte fissa e bonus. In questi minuti scambio di documenti in corso e firme!

AGGIORNAMENTO ORE 17.05 - Mattia Zaccagni si avvicina alla Lazio, contatti positivi in questi minuti tra il presidente Lotito e l'agente del calciatore. Accordo ora probabile anche sull'ingaggio con il giocatore che dovrebbe guadagnare circa due milioni a stagione; mentre quello con il Verona è blindato per una cifra complessiva di nove milioni di euro. Colloquio in corso in questi minuti tra Lotito e Tinti per provare ad arrivare alla defintiva fumata bianca.

AGGIORNAMENTO ORE 15.50 - Ore calde per Lazio, Zaccagni e Verona. Quando sembrava fatta per Caprari all'Hellas - come riporta Alfredo Pedullà - c'è stato un inserimento del Monza per l'esterno, che ha fatto una proposta impostante a livello contrattuale. Per il club del presidente Setti ipotesi Ribery, che ha anche un'offerta del Karagumruk.

AGGIORNAMENTO ORE 15.20 - Una trattativa estenuante, l'ennesima. La Lazio ci prova ancora per Mattia Zaccagni, sono ripresi i contatti con l'agente Tinti per trovare l'intesa sull'ingaggio. Ballano circa 500 mila euro di distanza. Si cerca un compromesso. Intanto il Verona ha chiuso per Gianluca Caprari considerato il sostituto di Zaccagni. Lo riferisce SkySport.

AGGIORNAMENTO ORE 14.25 - Mattia Zaccagni è da ieri il primo obiettivo della Lazio per rinforzare l'attacco. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, in questi minuti ci sono contatti costanti tra i dirigenti laziali e l'agente del giocatore con l'intenzione di trovare un'intesa che al momento ancora manca. Tinti chiede per Zaccagni un contratto da due milioni di euro di base fissa, a cui si dovrebbero aggiungere 200 mila euro di bonus. La Lazio, invece, è ferma a una proposta da 1,7 milioni annui. C'è quindi una distanza di circa 500 mila euro tra le parti. Il Verona aspetta notizie per chiudere Caprari, con l'Hellas c'è accordo totale: 9 milioni di euro per i gialloblu.

AGGIORNAMENTO ORE 13.30 - Continua la trattativa tra la Lazio e Tullio Tinti, agente di Mattia Zaccagni. Distanza sull'ingaggio e sulle commissioni, ma come riporta Manuele Baiocchini il procuratore è allo Sheraton di Milano e attende una mossa biancoceleste. Non risulta un inserimento dell'Atalanta, mentre l'intesa tra Lazio e Hellas Verona è totale per 8 milioni più 2 di bonus.

Sono ore frenetiche queste in casa Lazio. Tramontata la pista che portava a Kostic la società sta lavorando all'acquisto di Mattia Zaccagni dal Verona. L'accordo con il Verona è stato trovato ma resta ancora di limare la distanza per quanto riguarda l'ingaggio. Come riportato da Gianluca Di Marzio il giocatore chiede 2 milioni di euro a stagione di ingaggio mentre la Lazio non vorrebbe andare oltre il milione e mezzo; da trovare la quadra anche per quanto riguarda le commissioni per l'agente.

