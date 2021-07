AURONZO GIORNO 11 - Lazio, in campo solamente in cinque: si provano conclusioni dal limite

AGGIORNAMENTO ORE 11.57 - Finisce la seduta mattutina. Appuntamento alle 18.30 per la seconda amichevole in quel di Auronzo di Cadore.

AGGIORNAMENTO ORE 11.50 - Rimangono in campo Milinkovic, Felipe Anderson, Durmisi, Shehu e Raul Moro. Questi provano le conclusioni in porta dal limite dell'area di rigore.

AGGIORNAMENTO ORE 11.25 - I due gruppi - celesti ed arancioni - si separano. Da una parte la porta è difesa da Adamonis, l'altra da Reina. Durmisi s'incarica dei cross in area di rigore, i compagni sono chiamati alla conclusione in porta. Nell'altro gruppo, invece, tocca a Cataldi e Shehu, dalle parti della bandierina del calcio d'angolo, servire i calciatori della stessa sua squadra.

AGGIORNAMENTO ORE 11.10 - La squadra si sposta sul campo centrale. Diviso sempre in arancioni e celesti, il gruppo prova la costruzione della manovra fino alla conclusione in porta, difesa prima da Strakosha e poi da Reina.

AGGIORNAMENTO ORE 11.00 - Breve lavoro atletico senza palla. I calciatori sono stati già divisi in arancioni e celesti:

Arancioni: Lazzari, Luiz Felipe, Patric/Kamenovic, Hysaj Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Caicedo, Raul Moro

Celesti: Marusic, Vavro, Radu, Fares/ Durmisi, Akpa Akpro, Escalante, Cataldi/ Bertini, Shehu/Adekanye, Muriqi, Jony.

AGGIORNAMENTO ORE 10.50 - Si parte con una fase di torello, sempre nel campo adiacente.

AGGIORNAMENTO ORE 10.40 - I giocatori fanno man mano il proprio ingresso sul terreno di gioco, posizionandosi sul campo adiacente a quello principale.

AURONZO - Undicesimo giorno in quel di Auronzo di Cadore per la Lazio di Maurizio Sarri. Anche oggi è in programma una seduta mattutina, a cui farà seguito l'amichevole contro la Fiori Barp Sospirolo delle 18.30, il secondo test stagionale dopo quello contro la Top 11 Cadore. La squadra è appena arrivata allo "Zandegiacomo" per iniziare il lavoro mattutino. Ancora qualche minuto e si parte!

Seguono aggiornamenti

