Lazio - Fiori Barp Sospirolo, oggi l'amichevole: dove vederla in tv

LAZIO IN AMICHEVOLE - Allenamento e amichevole, la Lazio di Sarri oggi fa il pieno. Prima la seduta mattutina alle 10.30, nel pomeriggio invece spazio a tattica applicata contro la squadra dei dilettanti di terza categoria del Fiori Barp Sospirolo. Sarà il secondo test dopo quello contro la Top 11 Radio Club 103, finito in goleada. Appuntamento alle 18.30 al campo dello stadio Zandegiacomo di Auronzo di Cadore. Per chi vorrà seguire la partita in tv, sarà possibile vederla solo su Lazio Style Channel, canale 233 di Sky. In alternativa, il sito de Lalaziosiamonoi.it seguirà in diretta il match.

