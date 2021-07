Sarri, pressing alto e più aggressività: prende forma la sua Lazio

Il ritiro di Auronzo di Cadore per la Lazio prosegue spedito. I biancocelesti sono al lavoro da 10 giorni per assimilare i nuovi dettami tattici di Maurizio Sarri. Ci vuole tempo, questo è ovvio, perché il cambio sul piano del gioco sarà evidente rispetto alle passate stagioni. Il mister però ha le idee molto chiare e durante la seduta di allenamento di ieri continuava a dare indicazioni soprattutto sul pressing: "Difendiamo in avanti e non indietro" ripeteva spesso ai suoi ragazzi, oltre a chiedere più cattiveria e aggressività. Sarà proprio questa del pressing alto una delle principali novità, con la squadra che dovrà imparare a giocare con il baricentro più alto.

TEST AMICHEVOLE - Oggi, come si legge nella consueta rassegna stampa di Radiosei, ci sarà il secondo test amichevole per i biancocelesti che sfideranno il Fiori Barp Sospirolo, squadra di prima categoria. Nella gara contro la Top 11 del Cadore la squadra ha faticato soprattutto nel primo tempo a mettere in pratica le richieste del mister, oggi sarà l'occasione per continuare a rodare i nuovi meccanismi.

