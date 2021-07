AURONZO GIORNO 18 | RIVIVI LA DIRETTA - Lazio - Padova 1-1: biancocelesti un po' appannati. A Della Latta risponde Luis Alberto

Amichevole pre-campionato

Martedì 27 luglio 2021, ore 18:00

Stadio 'Rodolfo Zandegiacomo' di Auronzo di Cadore

LAZIO - PADOVA 0-1 (16' Della Latta, 43' Luis Alberto rig.)

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari (64' Fares), Luiz Felipe (64' Vavro), Patric (64' Radu), Hysaj (46' Luka Romero); Milinkovic (46' Cataldi), Leiva (64' Akpa Akpro), Luis Alberto (64' Escalante); F. Anderson (46' Marusic), Caicedo (46' Muriqi), Moro (64' André Anderson).

A disp.: Strakosha, Adamonis, Kamenovic, Durmisi, Bertini, Shehu, Maistro, Jony, Adekanye.

All.: Maurizio Sarri

PADOVA: Vannucchi, Pelagatti, Kirwan, Ronaldo, Gasbarro, Valentini, Jelenic, Hraiech (56' Vasic), Nicastro, Della Latta, Bifulco.

A disp.: Burigana, Fortin, Andelkovic, Biasci, Buglio, Chiricò, Franchini, Ilie, Moro, Paponi, Piovanello, Santini, Settembrini.

All.: Massimo Pavanel

Arbitro: Dario Duzel (sez. di Castelfranco Veneto)

Assistenti: Monfregola, Della Mea.

90' + 3'- Triplice fischio allo Zandegiacomo. 1-1 tra Lazio e Padova.

91' - Fares serve Muriqi che cerca il tiro in porta. Il Kosovaro ci prova con il sinistro ma la palla termina alta.

88' - Fares tenta la conclusione dalla distanza, Vannucchi la fa sua.

88' - Ancora un cambio per i veneti: esce Vasic per Franchini.

85' - Conclusione dalla distanza di Akpa - Akpro, la palla sfila sul fondo.

81' - Altro cambio per il Padova: entra Chiricò per Paponi.

71' - Bella conclusione di Romero con il sinistro, Vannucchi manda in angolo.

64' - Cambio anche per il Padova: esce Gasbarro ed entra Ilie.

64' - Sarri cambia tutta la squadra: fuori Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Leiva, Luis Alberto, Raul Moro, sono entrati Radu, Vavro, Fares, Akpa - Akpro, Escalante, André Anderson.

61' - Ancora veneti pericolosi ancora con Paponi, la blocca Reina.

59' - Padova ancora in avanti con Paponi, provvidenziale la deviazione in corner di Reina.

56' - Altro cambio per il Padova: esce Hraiech entra Vasic.

50' - Lazio ad un passo dal vantaggio! Tiro in porta e palo esterno di Luis Alberto!

46' - Inizia la ripresa!

SECONDO TEMPO

46' - Quattro cambi per Sarri: entrano Muriqi, Cataldi, Romero e Marusic per Hysaj, Caicedo, Milinkovic e Felipe Anderson.

46' - Cambi in casa Padova: escono Pelagatti, Ronaldo, Gasbarro, Jelenic, Nicastro, Della Latta, Bifulco. Entrano: Buglio, Paponi, Santini, Settembrini, Andelkovic, Biasci.

45' + 1' - Fine primo tempo alle Zandegiacomo.

45' - Lazio vicina al vantaggio! Prima Raul Moro, poi Milinkovic ma Vannucchi para entrambe le conclusioni.

44' - Ancora Lazio in avanti, ci prova Caicedo dal limite dell'area. Blocca il portiere del Padova.

43' - GOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLL! Dal dischetto Luis Alberto non sbaglia! Spiazza Vannucchi e segna la rete del pareggio.

42' - Calcio di rigore per la Lazio! Hysaj atterrato in area da Hraiech e penalty per i biancocelesti.

36' - Tentativo di Luis Alberto che prova a servire Raul Moro con un lancio lungo. Lo spagnolo non può raggiungere il pallone.

32' - Luiz Felipe tenta l'imbucata in porta ma colpisce in pieno il portiere del Padova Vannucchi.

31' - Primo giallo della gara ai danni di Luis Alberto per la reazione dello spagnolo nei confronti di Hraiech.

27' - Ci prova Felipe Anderson, nessun problema per Vannucchi.

23' - Padova ancora in avanti, ci prova Ronaldo dalla distanza. Pallone alto di poco.

19' - Vantaggio del Padova, Della Latta con deviazione di Luiz Felipe mette in rete.

16' - Lazio ad un passo dal vantaggio! Bella conclusione di Luis Alberto, salva Pelagatti sulla linea.

11' - Prima azione interessante della Lazio, bel cross di Lazzari dal fondo, Raul Moro la tocca ma non la indirizza in rete.

5' - Padova pericoloso Nicastro, pallone deviato in corner.

1' - Fischio dell'arbitro: inizia il match!

PRIMO TEMPO

Ultima amichevole per la Lazio ad Auronzo di Cadore. La squadra di Sarri sfida il Padova dopo aver battuto precedentemente la Fiori Barp Sospirolo e la Triestina. Domani i biancocelesti faranno ritorno a Roma per poi ripartire, dopo due giorni, per la seconda parte di ritiro in Germania.