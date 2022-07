AURONZO GIORNO 3 - Lazio, termina la seduta: che finale allo Zandegiacomo!

Fonte: Dai nostri inviati ad Auronzo di Cadore: Carlo Roscito, Edoardo Zeno e Daniele Rocca

AGGIORNAMENTO ORE 19:15 - Si chiude definitivamente la seduta pomeridiana di allenamento con due bellissimi episodi dal prato verde dello Zandegiacomo. Prima Radu regala due palloni ai bambini, poi tutta la squadra va sotto la curva per regalare magliette e pantaloncini ai tifosi presenti. Lazzari, invece, firma autografi e scatta foto sotto la tribuna. Appuntamento a domani mattina per il consuetto allenamento delle 10:00.

AGGIORNAMENTO ORE 18:54 - Si lavora sulla linea difensiva. Nove giocatori a difendere al limite dell'area pronti a scappare quando parte il pallone.

AGGIORNAMENTO ORE 18:52 - Via le porte mobili. Si provano le palle inattive. Punizioni dalla trequarti su due metà campo diverse. Da una parte Luka Romero e Raul Moro sul pallone, dall'altra Bertini.

AGGIORNAMENTO ORE 18:50 - Azione solitaria di Pedro che ruba palla a centrocampo e conclude di destro a incrociare. Palla fuori di poco e applausi convinti dalla tribuna biancoceleste.

AGGIORNAMENTO ORE 18:48 - Gran destro di Immobile ma altrettanto bella la risposta di Adamonis. Sarri non ancora pienamente soddisfatto. Chiede una fase di pressing diversa e cammina nervosamente a bordo campo con la sigaretta accesa.

AGGIORNAMENTO ORE 18:43 - Il mister interrompe la partitella e chiama a sé la suadra. Sarri non completamente soddisfatto di come le due squadre sono schierate in campo. Dopo una breve ramanzina, si ricomincia a giocare. Dentro Raul Moro e Coulibaly per Luka Romero e Bertini.

AGGIORNAMENTO 18:40 - Tra le urla di mister Sarri, i verdi si portano in vantaggio. Azione dirompente di Akpa Akpro sulla destra. L'ivoriano serve al limite dell'area Basic lascia partire un siluro preciso all'angolino. Boato dei tifosi ed esultanza convinta del numero 88 che ringrazia l'autore dell'assist.

AGGIORNAMENTO ORE 18:34 - Sarri inverte i due moduli. Celesti con il 3-5-2, verdi 4-3-3. Fuori Raul Moro e Coulibaly.

Verdi (4-3-3): Alia; Floriani Mussolini, Adeagbo, Patric, Marinacci; Akpa Akpro, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Celesti (3-5-2): Adamonis; Ruggeri, Kamenovic, Radu; Lazzari, Kiyine, Bertini, Luis Alberto, Luka Romero; Pedro, Cancellieri.

AGGIORNAMENTO ORE 18:30 - Sarri si fa sentire e chiede maggiore ritmo e intensità.

AGGIORNAMENTO ORE 18:25 - Doppio fischio di Sarri. Si passa all partitella a campo ridotto, porte sulla lunetta delle due aree di rigore. Il mister schiera un 4-3-3 contro un 3-5-2. Momentaneamente fuori Luka Romero e Coulibaly.

Verdi (3-5-2): Alia; Adeagbo, Patric, Marinacci; Floriani Mussolini, Akpa Akpro, Cataldi, Basic, Zaccagni; Felipe Anderson, Immobile.

Celesti (4-3-3): Adamonis; Lazzari, Ruggeri, Kamenovic, Radu; Kiyine, Bertini, Luis Alberto; Pedro, Cancellieri, Raul Moro.

AGGIORNAMENTO ORE 18:15 - Gol di Immobile e Luis Alberto durante le esercitazioni. Applausi scroscianti dalla tribuna dello Zandegiacomo.

AGGIORNAMENTO ORE 18:00 - Termina il riscaldamento. Si gioca in una metà campo. Soliti esercizi di pressing, recupero palla e conclusioni verso la porta difesa a turno da Adamonis e Alia.

AGGIORNAMENTO ORE 17:52 - Le due squadre di questo pomeriggio:

Verdi: Florani Mussolini, Adeagbo, Patric, Marinacci; Akpa Akpro, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Celesti: Lazzari, Ruggeri, Kamenovic, Radu; Kiyine, Bertini/Coulibaly, Luis Alberto; Pedro, Cancellieri, Luka Romero/Raul Moro.

AGGIORNAMENTO ORE 17:50 - Nell'altra metà campo Alia, Adamonis e Furlanetto svolgono la seduta con mistr Grigioni.

AGGIORNAMENTO ORE 17:45 - Sarri divide già il gruppo in due parti in vista della partitella. Come di consueto, il riscaldamento pomeridiano è con il pallone in mezzo ai piedi: passaggi e movimenti sul breve.

AGGIORNAMENTO 17:40 - Squadra in campo. Tutti in cerchio intorno a Sarri. Il mister spiega il programma pomeridiano. Si può iniziare.

Si torna in campo per la seduta pomeridiana. Dopo la sgambata mattutina, i biancocelesti tornano al lavoro allo Zandegiacomo. Buona cornice di pubblico sugli spalti. Previste esercitazioni tecniche e qualche partitella.

AGGIORNAMENTO ORE 11:53 - Si chiude l'allenamento mattutino allo Zandegiacomo. Squadre negli spogliatoi. In dieci si fermano per qualche tiro in porta. Capitano Immobile si avvicina alla tribuna per firmare autografi e scattare foto. Con lui anche Akpa Akpro e Luis Alberto. L'appuntamento è oggi pomeriggio per la seconda seduta giornaliera alle 17:45.

AGGIORNAMENTO ORE 11:26 - Difesa a quattro schierata con le sagome. Sarri lavora con due 4-3-3 messi in campo dal centrocampo in su. Celesti: Bertini, Kiyine, Luis Alberto, Pedro/Luka Romero, Cancellieri, Raul Moro. Rossi: Cataldi, Basic, Akpa Akpro, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

AGGIORNAMENTO ORE 11:22 - Cambio della guardia. Fuori i difensori, dentro centrocampisti e attaccanti. Sarri insiste ancora sulla fase di pressing.

AGGIORNAMENTO ORE 11:18 - Centrocampisti e attaccanti si avvicinano alla tribuna per dissetarsi. Solito boato del pubblico per Ciro Immobile.

AGGIORNAMENTO ORE 11:10 - Sarri comanda la sua difesa con il joystick: "Stiamo alti, non perdiamo campo sul giro palla. Scivolo e salgo, mai fermi".

AGGIORNAMENTO ORE 11:00 - L'unico assente della mattinata è il giovane classe 2003 Coulibaly.

AGGIORNAMENTO ORE 10:57 - Nel frattempo centrocampisti e attaccanti sono rimasti nel campetto adiacente per svolgere allunghi e ripetute.

AGGIORNAMENTO ORE 10:55 - Sarri parla spesso con i ragazzi della Primavera. Il tema principale è sempre la postura da adottare quando la linea scappa all'indietro.

AGGIORNAMENTO ORE 10:50 - Solito lavoro difensivo per Sarri che continua a insistere sulla linea. Due difese schierate dal mister. Celesti: Lazzari, Ruggieri, Kamenovic, Radu. Rossi: Floriani Mussolini, Adeagbo, Patric, Marinacci.

AGGIORNAMENTO ORE 10:28 - E' il momento dell'ingresso in campo dei ragazzi che si sistemano nel campetto adiacente per svolgere la parte atletica dell'allenamento.

AGGIORNAMENTO ORE 10:15 - La prima parte dell'allenamento mattutino si svolge in palestra dove in questo momento sono presenti tutti i calciatori biancocelesti presenti in ritiro tranne i tre portieri.

AGGIORNAMENTO ORE 9:58 - I primi ad entrare sul terreno di gioco dello stadio Zandegiacomo sono i tre portieri Alia, Furlanetto e Adamonis. Per loro riscaldamento personalizzato.

AURONZO - Terzo giorno di lavoro per la Lazio di Sarri sotto le Tre Cime di Lavaredo. Il mister e i suoi ragazzi hanno raggiunto lo Stadio Zandegiacomo per il quinto allenamento di questo ritiro pre stagionale che sta entrando nel vivo. Nessun volto nuovo previsto per la giornata di oggi, ma già dalla giornata di domani è previsto l'arrivo del nuovo acquisto Casale e dei due nazionali Marusic e Hysaj.