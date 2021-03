Bayern Monaco - Lazio, l'avvicinamento alla gara raccontato da Lalaziosiamonoi - FT

La neve, poi qualche spiraglio di sole, di nuovo la neve. La mattina d’avvicinamento alla sfida di ritorno con il Bayern scivola via così, tra le condizioni meteo che cambiano all’improvviso e una città condizionata dal Covid come il resto del mondo. Cibo esclusivamente da asporto, negozi chiusi o aperti soltanto su prenotazione. Vuoi fare acquisti? Avverti on line (in anticipo) del tuo arrivo oppure compili fogli con i riferimenti personali al momento dello shopping. Meno persone del solito per le strade, perfino a Marienplatz. Le strade adiacenti e le zone periferiche, neanche a parlarne. Su Orlandostrasse, uno di fronte all’altro, i due store dei club di Monaco. Da una parte lo strapotere del Bayern, dall’altra il Monaco 1860, biancoceleste come la Lazio. Peccato non rivedere gli stessi colori anche stasera all’Allianz Arena: una trasferta del genere, a prescindere dal discorso qualificazione, avrebbe avuto tutto un altro sapore con i laziali al seguito della squadra.