Benevento - Lazio, le statistiche parlano chiaro: confronto impari tra le due squadre

Si aprirà oggi il turno infrasettimanale di Serie A valido per la 12ª giornata. In campo questa sera scenderanno Benevento e Lazio al Ciro Vigorito per quella che sarà la sfida tra i fratelli Inzaghi. Si tratterà del secondo incontro tra i due come allenatori, con Simone vincitore nella prima sfida. 3 i precedenti tra le due squadre, nei quali i biancocelesti hanno sempre trovato con estrema facilità la via del gol. Di seguito tutte le statistiche del match.

- Sono 3 i precedenti ufficiali tra Lazio e Benevento, 2 in Serie A nella stagione 17/18 e uno in Coppa Italia nell'annata 08/09, con 3 larghi successi per i biancocelesti. Prima dell’inizio di questa stagione le due squadre si sono affrontate anche in amichevole, match concluso con uno 0-0.

- La Lazio ha segnato ben 16 gol ai campani nei 3 precedenti, subendone 4. Le vittorie sono arrivate tutte con 4 reti di scarto: due 5-1 e un 6-2 i risultati maturati.

- Il bomber del confronto è Ciro Immobile che ha messo a segno 3 reti contro il Benevento, seguito da Pandev a quota 2.

- Tra i fratelli Inzaghi sarà il secondo scontro ufficiale da allenatori. Il primo si verificò il 26 dicembre 2018 quando Pippo allenava il Bologna, in quel caso fu Simone a trionfare con un 2-0 griffato da Luiz Felipe e Lulic.

- Sono 4 i precedenti di Pippo Inzaghi contro la Lazio, con un successo e 3 sconfitte all’attivo.

- Danilo Cataldi è un ex di questa partita, poiché ha vestito la maglia del Benevento nella stagione 17/18 in prestito dalla Lazio. Proprio in quell’annata il classe ’94 segnò contro i biancocelesti una splendida punizione nella gara conclusa 6-2 all’Olimpico.

- La Lazio è stata la prima squadra a segnare almeno cinque reti sul campo del Benevento in Serie A TIM (1-5 nell’ottobre 2017): i biancocelesti hanno segnato più gol fuori casa solo due volte nella loro storia, contro il Pescara nel 2017 e il Palermo nel 1957 (sei gol in entrambi i casi).

- Il Benevento ha pareggiato l’ultima partita casalinga in campionato contro la Juventus, solo due volte (nel gennaio e nel maggio 2018) i campani sono rimasti imbattuti in due match interni di fila di Serie A TIM.

- Il Benevento ha segnato solo due gol nelle ultime cinque gare di campionato, rimanendo a secco di reti nelle due più recenti: l’ultima volta che non ha trovato il gol in tre match di fila di Serie A TIM risale a febbraio 2018.

- La Lazio ha vinto 10 delle ultime 11 trasferte contro squadre neopromosse in Serie A TIM (1P), segnando 29 reti nel periodo (2.6 di media a match).

- La Lazio ha guadagnato 17 punti in questo campionato, nelle precedenti 10 stagioni di Serie A TIM solo nel 2013/14 ne aveva raccolti meno (15) dopo le prime 11 gare.

- La Lazio ha subito 19 gol in questo campionato, nelle precedenti 48 stagioni di Serie A TIM non ha mai fatto peggio dopo le prime 11 gare – l’ultima volta che ne ha incassati di più a questo punto del campionato risale al 1960/61 (20).

- Benevento e Lazio hanno segnato solo cinque gol nel primo tempo di questa Serie A TIM, più solo del Genoa (quattro); sempre nella prima frazione sia i giallorossi che i biancocelesti hanno subito 12 reti, meno solo di Cagliari (13) e Crotone (15).

- Il primo dei 10 gol di Kamil Glik in Serie A TIM è arrivato contro la Lazio, nell’ottobre 2012 con il Torino – il difensore polacco ha realizzato due reti contro i biancocelesti, contro nessuno ha fatto meglio nel torneo, alla pari del Genoa.

- Il Benevento è la squadra contro cui Ciro Immobile della Lazio ha preso parte a più gol in media per minuti giocati: tre reti e tre assist in 164 minuti, ovvero una partecipazione attiva ogni 27 minuti di media.