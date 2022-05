Binance, CZ punta su Roma: le strategie di Zhao con la Lazio sullo sfondo

Il magnate cino-canadese sta lavorando per aprire Roma e l'Italia al mercato delle criptovalute, diversi incontri in agenda e la Lazio...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Changpeng Zhao punta all’Italia e a Roma, aprire nuove frontiere nel Bel Paese e soprattutto nella Capitale per il mercato delle critpovalute. CZ è sicuro, critpovalute e finanza decentralizzata sono il futuro dell’economia e Roma può essere la base italiana per espandere questo mercato anche qui in un territorio che il magnate vede fertile per innovazione e investimenti. Creare posti di lavoro in Italia, aprire strutture a Roma e in altre città italiane ed espandere il proprio già mastodontico giro d’affari. Non si sottovalutino i giorni che Zhao sta passando a Roma, soprattutto incontri istituzionali e d’affari e pochissimi momenti di svago, non c’è spazio per le vacanze nell’agenda del Ceo di Binance. In questi minuti, infatti, è previsto un incontro con il ministro dello sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, proprio per parlare di evoluzione del mercato delle criptovalute in Italia, anche perché Binance va “registrata” anche in Italia all’anagrafe delle criptovalute (operativo dal 18 maggio), operazione appena compiuta in Francia. Investimenti, nuovi orizzonti e un interesse per l’Italia che sta crescendo. In tutto questo c’è la Lazio, unico club italiano che è sponsorizzato da Binance e che CZ segue con occhio attento, soprattutto se i riscontri dalla politica rispetto ai suoi affari dovessero essere positivi…

