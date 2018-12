Bologna - Lazio, Lulic: "Contava solo vincere, contro il Torino per il tris"

Un destro nel finale per chiudere la partita e lanciare la Lazio al quarto posto. A Bologna, nella vittoria di Simone Inzaghi contro il fratello Filippo, c’è anche il sigillo di capitan Senad Lulic. Queste le parole del bosniaco (alla presenza numero 300 in biancoceleste) ai microfoni di Lazio Style Channel: “Questo gol vale la vittoria e conta per proseguire la striscia positiva. Poi non importa che l’abbia fatto io. Certo poi è bello segnare, ma l’obiettivo ora è ottenere il terzo successo su tre contro il Torino per chiudere l’anno al meglio. È difficile contro questi avversari così chiusi, fortunatamente l’abbiamo sbloccata su angolo. Dopo non abbiamo subito gol e l’abbiamo chiusa nel finale: non aver incassato reti è molto importante. I tifosi? È sempre bello trovare stadi pieni e vedere tanti tifosi fuori casa fa piacere, soprattutto quando si vince. Sono il dodicesimo uomo in campo, cerchiamo di dare il massimo per accontentarli. Da domani penseremo al Torino. Non so spiegare cosa sia scattato. Contro il Cagliari dovevamo vincerla e l’atteggiamento è stato giusto. La voglia di vincere fa la differenza, bisogna giocare uno per l’altro”.