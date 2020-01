Brescia - Lazio, il precedente: Rocchi-gol, poi perde la testa...

BRESCIA - LAZIO, IL PRECEDENTE - È del 13 febbraio 2011 l'ultimo Brescia-Lazio in Serie A, i gol di Gonzalez e Kozak diedero la vittoria a Reja. Qualche anno prima, durante la stagione 2004-2005, arrivò un altro successo dei biancocelesti al Rigamonti.

LAZIO, ROCCHI-COUTO - È il 22 settembre 2004, la Lazio è di scena a Brescia con Sereni in porta, Oddo, Negro, Couto e Zauri in difesa, Dabo e i gemelli Filippini in mediana, Pandev, Rocchi e Muzzi in attacco. In panchina c'è 'Mimmo' Caso. Le Rondinelle hanno nella coppia offensiva Sculli-Caracciolo il loro punto di forza. Dopo due minuti proprio l''Airone' si inventa un tacco volante che Muzzi allontana sulla linea di porta. Dopo un'interruzione del gioco per la fitta nebbia causata dai fumogeni, si può riprendere. Al 29' un lungo lancio dalla difesa pesca Rocchi, stop a seguire col destro e tiro di sinistro sul palo lungo che gonfia la rete: 1-0. Per l'ex Empoli è la prima rete in campionato con la maglia della Lazio. Al 41' un duro scontro tra Adani e lo stesso Rocchi costringe il difensore al cambio, al suo posto Stankevicius. Prima dell'intervallo, dagli sviluppi di un calcio di punizione, Oddo trova Couto che di testa infila alle spalle di Castellazzi e firma il raddoppio. Nei minuti di recupero, brutta entrata di Rocchi su Bachini: rosso diretto e squadra di Caso costretta all'inferiorità numerica per un tempo intero. Nella ripresa il Brescia non riesce a rendersi pericoloso, la Lazio soffre poco o nulla e alla fine porta a casa la vittoria.

Brescia - Lazio, l’ultimo precedente nel 2011: il ricordo del club - VD

FORMELLO - Lazio, avanti tutta! Inzaghi prova Correa alla Luis Alberto

Torna alla home page