Calciomercato, l'agente di Lazzari: "Lazio? Destinazione gradita"

CALCIOMERCATO LAZIO - Manuel Lazzari resta l'obiettivo numero uno per la corsia di destra. L'esterno della Spal è il preferito di Inzaghi e della Lazio, ma bisogna trovare l'accordo con gli emiliani. Dal giocatore arriva più di un'apertura direttamente dal suo procuratore: “La Lazio è una destinazione gradita al mio assistito”. Augusto Carpeggiani, lo stesso agente che cura gli interessi di Francesco Acerbi, ha parlato a Il Tempo del futuro del proprio assistito. L'affare, però, è lontano dalla fumata bianca e, anzi, è ancora in una fase embrionale: “Per ora non c’è stato alcun contatto con la società biancoceleste, vedremo”. Insomma le parti flirtano da oltre un anno, ma il matrimonio non s'ha ancora da fare. In mezzo c'è la Spal che per far partire il proprio pilastro chiede circa venti milioni cifra che i capitolini puntano ad abbassare con l'inserimento di qualche contropartita (si sono fatti i nomi di Murgia, Bruno Jordao e Patric, ndr). Nelle ultime ore è emerso anche il nome di Palombi. L'affare andrà per le lunghe anche perché dalla Spal piace anche Andrea Petagna e non è escluso che si possa intavolare una doppia trattativa. Il calciomercato è ancora agli inizi (per la precisione aprirà i battenti tra due settimane), ma la Lazio è già attivissima.

TARE CONFERMA LA TRATTATIVA PER NETO E JORDAO

CALCIOMERCATO LAZIO, LE ULTIME SU GAICH

CLICCA QUI PER TORNARE ALL'HOMEPAGE