Calciomercato Lazio, sondaggio della Spal per Palombi

CALCIOMERCATO LAZIO - Il calciomercato aprirà ufficialmente i battenti il primo luglio, ma le società sono già al lavoro. La Lazio è alla ricerca di un esterno destro e di un attaccante. In entrambi i casi si guarda in casa della Spal con Manuel Lazzari e Andrea Petagna che sembrano i preferiti. C'è da lavorare sui ferraresi che, per entrambi, chiedono parecchi milioni di euro. I capitolini proveranno a inserire delle contropartite per abbassare le pretese emiliane. Oltre ai nomi già emersi di Patric, Murgia e Bruno Jordao, potrebbe esserci un altro giocatore che piace alla Spal. Come sottolinea la consueta rassegna stampa a cura di Radiosei, la squadra di Semplici avrebbe chiesto informazioni su Simone Palombi. L'attaccante è appena rientrato alla dal prestito al Lecce con cui ha conquistato la promozione in Serie A, ma il suo destino (almeno per un'altra stagione) sembrerebbe essere lontano dalla Capitale. Il calciatore piace a Ferrara e potrebbe entrare nell'affare così come Murgia, che probabilmente resterà un altro anno in prestito in Emilia. Restano da definire cifre e formule perché il club biancoceleste crede nei due ragazzi provenienti dal proprio vivaio e non intende lasciarli andare. Possibile che entrambi partano in prestito con la possibilità dell'inserimento del diritto di riscatto e controriscatto.

LAZIO, PARLA LOTITO: "SIAMO GRANDI! MILINKOVIC? BEH"

CALCIOMERCATO LAZIO, LE ULTIME SU GAICH

CLICCA QUI PER TORNARE ALL'HOMEPAGE