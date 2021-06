Calciomercato, la Lazio "molla" Jovetic: rimangono vive tre piste per l'attacco

Sono giorni di fermento e curiosità in casa Lazio. Nelle stanze di Formello si sta mettendo a punto la nuova squadra targata Sarri. Modulo, interpreti e gioco: tutto è stato messo in discussione dal cambio d'allenatore sulla panchina biancoceleste. L'attacco, in particolare, sembra essere il reparto con il punto interrogativo più grande. Nelle ultime settimane sono stati tantissimi i profili accostati alla Lazio, utili a proporre il "sarrianissimo" 4-3-3. Partendo da Insigne e Orsolini, arrivando a Kostic, Jovetic e Callejon. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, la dirigenza avrebbe "mollato" l'ex Fiorentina, Inter e Manchester City. Nonostante si trattasse di un colpo a parametro zero - poiché si svincolerà dal Monaco tra qualche giorno - e fosse reduce da una buona stagione in Ligue 1, la Lazio non lo terrebbe più in considerazione. Il motivo andrebbe rintracciato nell'alto ingaggio che il montenegrino richiedeva per sposare la causa capitolina.

TRE PISTE VIVE - Con l'esclusione di Jovetic, rimarrebbero vive tre piste per quanto riguarda l'attacco. Si tratterebbe di Orsolini, Kostic e Callejon. Il calciatore del Bologna, al centro del progetto di Sinisa Mihajlovic, avrebbe ricevuto il gradimento della Lazio. La trattativa appare complicata per l'importante cifra chiesta dai rossoblù, che si aggirerebbe intorno ai venti milioni. Sul classe '97, poi, ci sarebbe sia il Milan che il Napoli, che però avrebbe allentato la presa. Ultimamente a queste corteggiatrici si sarebbe aggiunto anche il Torino: il ds Vagnati lo avrebbe messo al posto sul suo taccuino, ma i biancocelesti lo tengono nel mirino. Diversa la situazione di Callejon, l'ultima idea in ordine di tempo. Si tratta di un nome già accostato ai capitolini, e che ora potrebbe tornare di moda. La Fiorentina, in virtù della prossima scadenza del contratto (giugno 2022), lo avrebbe proposto alla Lazio: quando Sarri era allenatore del Napoli, era un suo pupillo.

KOSTIC - Infine Kostic, il nome che ha forse fatto esaltare di più i tifosi della Lazio. Al momento, come anticipato, la distanza con l'Eintracht Francoforte è sulla modalità di cessione. Mentre i capitolini vorrebbero un prestito oneroso con obbligo di riscatto in caso di qualificazione in Champions, i tedeschi preferirebbero un prestito obbligatorio senza legarlo a obiettivi. La valutazione rimane alta: 25/30 milioni di euro. I dirigenti del club sarebbero sbarcati anche nella Capitale per sentire l'offerta biancoceleste. Il giocatore, a cui il ds avrebbe offerto un contratto da 2,3 milioni più bonus, sarebbe ben contento di trasferirsi a Roma. Rimane una resistenza da parte dell'Eintracht ma Ramadani, agente di Kostic e dello stesso Sarri, potrebbe essere la chiave di svolta per sbloccare la situazione. La Lazio lavora per regalare al neo-tecnico l'esterno d'attacco dei sogni.

