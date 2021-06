Calciomercato Lazio, nuova idea per l'attacco: proposto Callejon

In casa Lazio è caccia agli attaccanti esterni, ali funzionali al gioco di Sarri che in questo momento in biancoceleste non ci sono. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, l'ultima idea in ordine di tempo è quella che porta a José Maria Callejon, un nome già accostato in passato alla Lazio e che ora potrebbe tornare di moda. Lo spagnolo 34enne in scadenza nel 2022 con la Fiorentina sarebbe stato proposto alla dirigenza biancoceleste, al Napoli era un pupillo di Sarri e l'operazione potrebbe essere semplice. Più complicate e soprattutto onerose le piste che portano ad altri giocatori come Brandt o Orsolini, che presupporrebbero una cessione importante - con Correa primo indiziato. Luglio si avvicina, il mercato sta per entrare nel vivo e la Lazio dovrà muoversi.