Calciomercato Lazio, Acerbi-Inter: c'è la firma sul contratto

Fonte: Niccolò Di Leo e Marco Valerio Bava - Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 17:30 - E' arrivata finalmente anche la firma sul contratto per Francesco Acerbi che si è legato ai colori nerazzurri dell'Inter. Adesso manca solo l'ufficialità che potrebbe arrivare a brevissimo. Intanto il difensore ha lasciato la sede del club.

AGGIORNAMENTO ORE 16:50 - Concluse e superate le visite mediche per Acerbi che è arrivato in questi minuti nella sede dell'Inter per firmare il suo nuovo contratto. L'addio alla Lazio è cosa fatta, l'ufficialità è questione di minuti. A fine articolo il video dell'arrivo in sede targato Calciomercato.it.

AGGIORNAMENTO ORE 16:37 - Sono terminate le visite mediche milanesi di Francesco Acerbi che adesso è pronto a diventare un nuovo giocatore dell'Inter. Il difensore ha lasciato la clinica e si recherà in sede per mettere la firma sul nuovo contratto che lo legherà al club nerazzurro. Nelle prossime ore è atteso l'annuncio ufficiale. A fine articolo la foto targata Sportitalia e il video di Tuttomercatoweb.

AGGIORNAMENTO 15.40 - Accordo totale tra Lazio e Inter per il trasferimento di Francesco Acerbi in prestito con diritto di riscatto. In questo momento il difensore, ormai ex biancoceleste, sta svolgendo le visite mediche a Milano, una volta terminate firmerà il nuovo contratto con la società neroazzurra.

AGGIORNAMENTO 13.30 - Lazio e Inter in chiusura per il trasferimento di Francesco Acerbi. Il presidente neroazzurro Zhang si è convinto della fattibilità dell'acquisto del centrale biancoceleste, nelle prossime ore è attesa la chiusura definitiva dell'affare con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Mancano meno di sette ore alla fine del calciomercato e qualcosa sembra riaccendersi in casa Lazio. In questi minuti l'Inter e la società biancoceleste hanno riaperto i discorsi per il trasferimento di Francesco Acerbi in neroazzurro. Il centrale è il nome preferito da Inzaghi per sostituire Ranocchia in difesa e ora anche Zhang si starebbe convincendo della fattibilità dell'operazione, dopo averla sospesa nelle scorse ore. La cessione di Agoume al Troyes, inoltre, porterà liquidità nelle casse meneghine e questo potrebbe favorire la buona riuscita del trasferimento, soprattutto dal momento che le parti avevano già trovato un accordo di massima sulla base del prestito con diritto di riscatto. Ora i contatti sono ripresi, sembrerebbe esserci volontà da entrambe le parti di trovare un accordo definitivo, ma il tempo scorre e le decisioni vanno prese con rapidità.