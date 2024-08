Calciomercato Lazio | Alcaraz, Lotito studia l'offerta. Ma prima...

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - Con Dia sempre più vicino al trasferimento nella Capitale, la Lazio torna a riflettere sul possibile centrocampista da regalare a Marco Baroni. Un acquisto che possa dare alla squadra maggiore profondità, ma anche capacità di alternare qualità e sostanza. Il nome di Michael Folorunsho, come vi avevamo anticipato in esclusiva, piace a Formello, è nella lista del direttore sportivo Fabiani ma condivide lo spazio anche con altri elementi tra cui un possibile Mister X, ma anche giocatori come Cherki e Alcaraz. Proprio quest'ultimo, protagonista dell'amichevole contro il Southampton per una rissa scoppiata a metà campo dopo una spinta su Cataldi, è un nome che ha strappato particolari consensi tra la dirigenza.

ALCARAZ - Nella passata stagione, con particolare riferimento alla seconda metà, non è riuscito a mettersi in mostra alla Juve. Il poco tempo per adattarsi e l'enorme cifra fissata per il riscatto - circa 55 milioni di euro - gravavano e non poco sulle sue spalle. Oggi la Lazio vorrebbe offrirgli la possibilità di riprovarci. Classe 2002, nei suoi primi anni di carriera tra Racing e Saints ha dimostrato di avere una grande propensione offensiva, con discreto fiuto del gol, ma anche ottima sostanza. Capace di coprire larghi spazi del campo, questa sua quantità non altera le qualità negli ultimi 30 metri, importanti in un gioco come quello di Baroni.

IL PIANO DELLA LAZIO - Insomma, caratteristiche di un certo tipo che hanno convinto la Lazio che, stando a quanto scrive la Repubblica, avrebbe intenzione di formalizzare un'offerta concreta. L'intenzione dei biancocelesti sarebbe quella di acquistarlo in prestito e inserire un'opzione di riscatta: un piano avallato anche dal Southampton con il quale bisognerà trattare ancora formula e soprattutto cifra. Prima, però, dopo aver fatto un sacrificio per Dia, la società sarà chiamata a concentrarsi sulle uscite, con particolare riferimento a Basic, Cancellieri e Akpa Akpro, ma soprattutto Hysaj: ormai fuori dal progetto tecnico.