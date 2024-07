Calciomercato Lazio | Artistico, a breve la firma poi il prestito: due club su di lui

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio è vicina a chiudere per Gabriele Artistico, attaccante classe 2002 di proprietà del Virtus Francavilla. Dopo l'ultima stagione in Serie C, dove ha realizzato 12 gol in 39 presenze e 2 assist, il giovane centravanti si è messo in mostra agli occhi di grandi club tra cui, per l'appunto, anche i biancocelesti. Proposto nelle scorse settimane, come vi avevamo anticipato in esclusiva, da Formello hanno valutato la possibilità di acquistarlo e girarlo in prestito in Serie B. Detto, fatto. Nel giro di pochi giorni, stando a quanto riporta Alfredo Pedullà, le società avrebbero trovato rapidamente l'accordo, con Artistico che nei prossimi giorni è atteso nella Capitale per sottoporsi alle visite mediche e porre la firma sul contratto. Per lui è prevista poi una partenza in prestito con lo Spezia e la Juve Stabia - vicina anche Romano Floriani Mussolini - che si sono già messe in fila.